Şanlıurfa’da kahreden olay! Fotoğraf uğruna canından oldu
Şanlıurfa’da Fırat Nehri’nde kayalıklarda fotoğraf çektirmek isterken suya düşen Havva Çelik, boğularak can verdi. Genç kızın cansız bedeni sudan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yürek sızlatan bir olay yaşandı. Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda fotoğraf çekmek isteyen Havva Çelik (21), bir anda dengesini kaybedip düştü. Akıntıya kapılan genç kız suda kayboldu.
Çelik’in suya düştüğünü fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik'in cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, inceleme başlatıldı.