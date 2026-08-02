Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulübün yarışmacı kimliğinden taviz vermeyeceğini vurgulayan Doğan, eksik bölgelere takviyelerin süreceğini belirtirken, Mohamed Salah iddialarıyla ilgili de son noktayı koydu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Papara Park'ta düzenlenen etkinlikte gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını değerlendiren Doğan, hem kadronun güçlendirileceğini hem de kulübün ekonomik dengesinin korunacağını vurguladı.

Transfer dönemine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Doğan, yüksek bonservis teklifleri gelse dahi takımın yarışmacı kimliğinden taviz vermeyeceklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

"150 MİLYON EUROLUK SATIŞ YAPABİLİRİZ AMA..."

Trabzonspor'un oyuncularına ciddi ilgi olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, kulübün isterse kısa süre içinde önemli bir satış geliri elde edebileceğini dile getirdi.

"Şu an istesek 150 milyon euroluk oyuncu satabiliriz. 70 milyon euroyu bulduk. Yarın istesek 15 gün içerisinde bu rakam buraya çıkar ama biz bunu yapmayacağız. Yarışmak durumundayız, bu şehri zirve yarışının içinde tutmak zorundayız." ifadelerini kullanan Doğan, sportif başarının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

"11 TRANSFER YAPTIK, EKSİKLERİ DE TAMAMLAYACAĞIZ"

Teknik direktörle sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen bordo-mavili kulübün başkanı, transfer çalışmalarının henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Doğan, "Hocamızla konuşuyoruz çok. 11 transfer yaptık ama eksik olan bölgeler neyse buralara da yapmaya devam edeceğiz. Hocamızın da bizim de niyetimiz, bu sezon zirve yarışının içinde olmak. İyi bir kadro kurduk. Eksiklerimiz var, onları da tamamlayacağız." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

NWAIWU İÇİN KAPI AÇIK: "BEKLEDİĞİMİZ TEKLİF GELMEDİ"

Etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ertuğrul Doğan, Fulham'ın gündeminde olduğu öne sürülen Nwaiwu'nun geleceği hakkında konuştu.

Deneyimli yönetici, şu ana kadar beklentilerini karşılayan bir teklif almadıklarını belirterek, "Beklediğimiz teklif gelmedi şu ana kadar. Belli bir rakamın çıkması lazım, öyle düşünüyoruz biz. Dolayısıyla bu rakamlarla şu an satmayı düşünmüyoruz. Artarsa konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Chibuike Nwaiwu

GENÇ OYUNCULAR İÇİN KİRALIK PLANI

Trabzonspor'un genç oyuncu transfer stratejisine de değinen Doğan, kadroya katılan tüm isimlerin A takımda düşünülmediğini söyledi.

"Bunların hepsini takımda olacakmış gibi düşünmeyin. Bir kısmını da alıp, geliştirebileceğimiz takımlara kiralayacağız. Belki kalacak, durumuna göre. Hepsine hocamız karar verecek ama her aldığımızı takımda duracakmış gibi düşünmeyin. Akçaabat ya da Hekimoğlu'ndan bir tanesi bir üst lige çıkarsa aldığımız oyuncuları onlara da vereceğiz. O planlamayla alınıyor bunlar." diye konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

SALAH İDDİALARINA NET YANIT

Son dönemde gündeme gelen Mohamed Salah iddialarıyla ilgili de konuşan Ertuğrul Doğan, Mısırlı yıldızın transferine ilişkin çıkan haberleri yalanladı.

Doğan, "Dün söyledim, şu anda öyle bir anlaşma yok." ifadelerini kullanırken, "Süreç devam ediyor mu?" sorusuna ise "Süreç devam ediyor demedim ben hiç. Şu an böyle bir anlaşma yok." cevabını verdi.

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