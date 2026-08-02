Trabzonspor’un iki defa yalanladığı Mısırlı yıldızda iş ciddiye bindi. Bitmeyen istekleri sebebiyle Beşiktaş’ın masadan kalktığı 34 yaşındaki isim için yıllık 17 milyon avrodan iki sezonluk mukavele önerildi. Teklif kabul görürse sponsor desteği bulunacak.

Muhammed Salah konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın iki defa ilgilenmedikleri yönünde açıklaması olan Mısırlı oyuncuda rota bir anda Karadeniz’e kırıldı. Beşiktaş, mutlu sona yaklaştığını düşündüğü ünlü ismin ve menajerinin bitmeyen istekleri sebebiyle masadan kalkmış ve sunulan teklifin üzerine çıkmayacaklarını söylemişti. MLS ve Suudi Arabistan’dan talipleri de olan Salah için sürpriz bir şekilde Trabzonspor devreye girdi. Aslında bu iddia daha önce de gündeme gelmiş ancak başkan Ertuğrul Doğan ikisini de ciddi söylemlerle yalanlamıştı.

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BONUSLAR DA OLABİLİR

Son gelinen noktada ise çok küçük ihtimalin yüzde 60’lara çıktığı iddia edildi. Futbolcu satışlarından 50 milyon avronun üzerinde bir gelir elde eden Trabzonspor’un Mısırlı oyuncu için yıllık 17 milyon avrodan iki sezonluk teklifte bulunduğu ve cevabı beklemeye geçtiği öğrenildi. Öneride forma satışları konusunda bir madde olmadığı ekstra başarıya bağlı 4-5 milyon avro bonus olabileceği belirtildi. Transfer işinin resmiyete kavuşması durumunda yönetimin bu rakamın belli bir kısmını sponsorlar aracılığıyla karşılamayı planladığı ifade edildi. Özetle, Trabzon Salah’ın cevabını bekliyor.

Muhammed Salah

‘KİM İSTEMEZ’

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer görüşmelerini değil ama Salah ile anlaşıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak “Salah’ı kim istemez. Ama şu an bir anlaşma yok” dedi.

BEŞİKTAŞ 15 ÖNERDİ

Salah’ın adı güçlü şekilde Beşiktaş ile anılırken dün Trabzonspor öne çıktı. Siyah beyazlılar menajerinin tavırlarından bıktığı Mısırlı oyuncu için 1+1 veya 2 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 15 milyon avro garanti ücret ve 4 milyon avro performans bonusu önermişti. Ancak Salah’ın forma satışlarından pay istemesi can sıkmıştı.

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