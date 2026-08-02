Trabzonspor 2026-2027 sezonu öncesindeki hazırlıklarını Avusturya kampında tamamlıyor. Bordo-mavililer, kampın son sınavında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maç öncesi ''Trabzonspor Udinese canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir?'' merakla araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala son hazırlık maçına çıkacak. Teknik ekibin hem yeni transferlerin uyumunu hem de oyuncuların fiziksel durumunu değerlendirmesi beklenen Udinese karşılaşması, sezon öncesi önemli bir prova olacak. Bordo-mavili ekip, Avusturya kampında oynadığı iki hazırlık maçının ilkinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu, ikinci hazırlık mücadelesinde ise Katar temsilcisi Al-Sadd'a 1-0 yenildi. Peki, Trabzonspor Udinese canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir?

Trabzonspor Udinese canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım!

TRABZONSPOR UDİNESE CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Trabzonspor yeni sezon hazırluıklarını tamamlamak için Avusturya kampındaki son maçına çıkıyor. Bordo-mavili ekip, İtalya Serie A temsilcisi Udinese ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesinde takımın son durumunu görmek isteyen taraftarlar ise mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

Trabzonspor ile Udinese arasında oynanacak hazırlık karşılaşması HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor Udinese canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım!

TRABZONSPOR UDİNESE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE İZLENİR?

Trabzonspor ile Udinese arasındaki hazırlık maçı 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka Avusturya'nın Landskron bölgesinde bulunan Sportplatz Landskron Stadı'nda oynanacak.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz izleyebilecek.

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