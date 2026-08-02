İsrail ordusu, sınır ihlalinde bulunduğu Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde, yeniden geçici bir kontrol noktası kurdu.

İsrail güçleri, Suriye’nin güneyinde yer alan Kuneytra vilayetine yönelik yeni bir askeri intikal gerçekleştirdi.

Üç askeri araçtan oluşan İsrail devriyesi, Kuneytra’nın güney kırsalındaki Al-Hiran–Al-Rafid yolu boyunca ilerledi. İsrail askerleri yol üzerinde geçici bir kontrol noktası oluşturdu.

İsrail askerleri yoldan geçen sivil araçları ve vatandaşları durdurarak kimlik kontrolü ve arama yaptı.

İsrail'in Suriye'deki işgal planında yeni yöntem! Kontrol noktası kurdular

KÖYLERE BASKIN DÜZENLEDİLER

Ayrıca İsrail ordusu, bu hamleden hemen bir gün önce komşu Deraa vilayetine bağlı Wadi al-Ruqqad bölgesinde bir eve baskın düzenledi. Askerler evde arama faaliyetleri yürüttü.

Aralık 2024’te Şam rejiminin düşmesini fırsat bilen İsrail yönetimi, 1974 tarihli Ayrılma Anlaşması’nı tek taraflı olarak feshetmişti.

Askerden arındırılmış tampon bölgeye giren İsrail ordusu, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ndeki işgal hattını fiilen genişletti. İsrail birlikleri bölgedeki devriye, kontrol noktası ve ev baskını operasyonlarını düzenli hale getirerek sahadaki askeri varlığını pekiştirdi.

DOKTRİN YAYINLADI

Aralık ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejiminin çökmesinden sonra, İsrail bölgede işgali yaymak adına adımlarını hızlandırmıştu. Kod adı “Yeni Doğu” olan operasyonla üç tugaylık ordu bölgeye konuşlandı.

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