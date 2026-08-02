Yeni sezon öncesinde oynanan hazırlık maçları futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Süper Lig ekiplerinin mücadelelerini takip etmek isteyen taraftarlar HT Spor şifreli mi, ücretli mi, nasıl izlenir sorularına cevap arıyor. Hazırlık karşılaşmalarını canlı yayınlayan kanalın frekans bilgileri ve yayın yaptığı platformlar da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte HT Spor frekans ve canlı yayın bilgileri...

Sezon öncesi hazırlık maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverlerin gözü yayıncı kanallara çevrildi. HT Spor ekranlarından yayınlanan karşılaşmaları takip etmek isteyen izleyiciler ise kanalın şifreli olup olmadığını, ücret talep edip etmediğini ve hangi platformlardan izlenebileceğini araştırıyor. İşte, HT Spor frekans ve canlı yayın bilgileri...

HT Spor şifreli mi, ücretli mi, nasıl izlenir? HT Spor frekans ve canlı yayın bilgileri

HT SPOR ŞİFRELİ Mİ, ÜCRETLİ Mİ?

Süper Lig yeni sezon öncesinde birçok hazırlık karşılaşmasını canlı olarak ekranlara getiren HT Spor'un şifreli olup olmadığı merak ediliyor.

HT Spor yayınlarını şifresiz olarak izleyicilerle buluşturuyor. Kanalı izlemek için özel bir üyelik satın alınmasına veya ek yayın paketi alınmasına gerek bulunmuyor. Uyumlu bir yayın platformuna ya da uydu alıcısına sahip olan kullanıcılar, HT Spor yayınlarını ücretsiz şekilde takip edebiliyor.

HT Spor şifreli mi, ücretli mi, nasıl izlenir? HT Spor frekans ve canlı yayın bilgileri

HT SPOR NASIL İZLENİR?

HT Spor'u izlemek isteyen kullanıcılar, kanala hem uydu yayını hem de çeşitli dijital televizyon platformları aracılığıyla ulaşabiliyor. Türksat uydusu üzerinden yayınları takip etmek isteyenlerin alıcılarını kanalın güncel uydu bilgilerine göre ayarlamaları yeterli oluyor.

Bunun yanında HT Spor televizyon platformlarında da yer alıyor. Digitürk kullanıcıları kanalı 75. kanaldan, D-Smart aboneleri 79. kanaldan, Tivibu kullanıcıları 87. kanaldan, Kablo TV aboneleri ise 227. kanaldan izleyebiliyor. Kanal, Turkcell TV+ platformunda da 73. kanal üzerinden yayın yapıyor.

HT Spor şifreli mi, ücretli mi, nasıl izlenir? HT Spor frekans ve canlı yayın bilgileri

HT SPOR FREKANS VE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Uydu Bilgileri:

42° Doğu Uydusu, Batı Beam

Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

Yayıncı Platformlar:

Digitürk: Kanal 75

D-Smart: Kanal 79

Tivibu: Kanal 87

Kablo TV: Kanal 227

Turkcell TV+: Kanal 73

Radyo Frekansı: İstanbul 105.4

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