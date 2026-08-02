Beşiktaş'ın Stuttgart forması giyen Jeff Chabot için yaptığı ilk transfer teklifi Alman ekibi tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Siyah-beyazlıların transferde yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotasını Almanya Bundesliga'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Stuttgart forması giyen tecrübeli stoper Jeff Chabot için resmi girişimde bulunduğu öne sürüldü.

Jeff Chabot

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF

Alman basınından Kicker'in haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için Stuttgart'a transfer teklifini iletti. Haberde teklifin tam tutarı açıklanmazken, siyah-beyazlıların sunduğu bonservis bedelinin 10 milyon euronun biraz altında olduğu ifade edildi.

Jeff Chabot

STUTTGART'TAN RET CEVABI

Stuttgart yönetiminin, Jeff Chabot için gelen ilk teklifi yeterli bulmadığı belirtildi. Alman ekibi, oyuncunun hem takım içerisindeki önemini hem de mevcut piyasa değerini göz önünde bulundurarak Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.

Transfer görüşmelerinin tamamen sona ermediği belirtilirken, Beşiktaş'ın savunma transferi için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Jeff Chabot

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Jeff Chabot'un Stuttgart ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu durum, Alman kulübünün pazarlık masasında elini güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

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