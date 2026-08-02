Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler kavruldu. 49 derecelik kentte, sokaklar ve caddeler boş kaldı. Şanlıurfa’da geçtiğimiz yıl da sıcaklık 48 dereceyi görmüştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sıcak hava uyarısının ardından Şırnak'ın Cizre ilçesinde termometreler 49 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcak nedeniyle kentte, caddeler ve sokaklar boş kaldı. Termometrenin 49 dereceyi gösterdiği ilçede kavurucu sıcaklıklar halkın günlük hayatını da olumsuz etkiledi.

Sıcaktan kavrulan kentte termometreler 49 derece! Caddeler, dükkanlar, sokaklar bomboş

“CİZRE SICAKLIĞINA ALIŞAMADIK”

Döner ustası Sipan Kümür, "Sıcaklara alıştık, dışarısı 49 derece, içerisi 80 derece ama döner sıcaklığı dışardaki sıcaklıktan iyidir. Döner sıcaklığına alıştık, Cizre sıcaklığına alışamadık. Bu sıcaklarda çalışanlara Allah kolaylıklar versin" diyerek sıcak havanın döner sıcağından daha yoğun olduğunu belirtti.

Sıcaktan kavrulan kentte termometreler 49 derece! Caddeler, dükkanlar, sokaklar bomboş

“EN AZ 4 KLİMA OLMASI LAZIM”

Döner ustası Serdar Elçin ise “Serinlemek için klima kullanıyoruz ama gördüğünüz gibi salon tipi klimamız var çalışmıyor. İş yerimizde en az 4 klima olması lazım ama maalesef onlar da bu sıcaklardan dolayı çalışmadığı için serinleyemiyoruz" dedi.

Sıcaktan kavrulan kentte termometreler 49 derece! Caddeler, dükkanlar, sokaklar bomboş

“GERÇEKTEN ÇOK SICAK”

Yunus Rahat ise, "Bu sıcaklığa kimse dayanamaz, gerçekten çok sıcak. Serinlemek için ustamızla nöbetleşe çalışıyoruz. Ama bu sıcaklıklara klima da dayanmıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da geçtiğimiz yılda da termometreler 48 dereceyi göstermişti. Sıcaktan kaçan insanlar bölgedeki en serin yer olan Balıklıgöl'e gelerek serinlemeye çalışmıştı.

Sıcaktan kavrulan kentte termometreler 49 derece! Caddeler, dükkanlar, sokaklar bomboş

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