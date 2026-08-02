Üsküdar Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide?
Üsküdar Belediye Meclisi üye dağılımı ve çoğunluğun hangi partide olduğu, belediye başkanvekili seçimi öncesinde merak ediliyor. CHP, AK Parti ve MHP’nin meclisteki üye sayıları ile seçimde oluşacak denge yeniden gündeme geldi.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediye Meclisi, yeni belediye başkanvekilini seçmek üzere toplanacak. Bu gelişmeyle birlikte meclisteki partilerin sandalye sayıları ve sayısal üstünlüğün kimde olduğu araştırılmaya başlandı.
ÜSKÜDAR BELEDİYE MECLİSİ ÜYE DAĞILIMI NASIL?
Üsküdar Belediyesinin güncel meclis üyeleri listesinde Meclis Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte toplam 46 isim yer alıyor. Mevcut dağılıma göre CHP’nin 29, AK Parti’nin 14, MHP’nin ise 3 üyesi bulunuyor. CHP’nin 29 kişilik sayısına Meclis Başkanı Sinem Dedetaş da dahil edilirken belediye başkanı dışındaki 45 meclis üyesinin 28’i CHP, 14’ü AK Parti ve 3’ü MHP mensubu.
ÜSKÜDAR BELEDİYE MECLİSİ ÇOĞUNLUK HANGİ PARTİDE?
Üsküdar Belediye Meclisinde çoğunluk CHP’de bulunuyor. AK Parti ve MHP’nin toplam 17 üyesi bulunuyor. Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle başkanvekili seçiminde oy kullanacak meclis üyeleri dikkate alındığında ise CHP’nin 28, AK Parti’nin 14 ve MHP’nin 3 sandalyesi bulunuyor.
ÜSKÜDAR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri
Ali Aral
Sibel Tan Çetinkaya
Adem Ramazan Kırca
Ahmet Başbaydar
Ali Polat
Amine Cansu Çelik
Ayhan Aydın
Aysel Can Ekşi
Aziz Yağmur
Binali Coşkun
Bülent Kayğun
Ekrem Baki
Elvan Doğan
Emre Gülener
Güllü Saran
Güneş Gülaydın
Halit Onur Bayav
Hazal Bayhan Koç
Hüseyin Ali Köklü
Hüseyin Kazan
Mithat Özdemir
Mustafa Erhan Eyvel
Nejdet Ay
Nihat Doğan
Osman Türkmen
Selçuk Kerem Berber
Tahsin Epli
Tahsin Usta
Adalet ve Kalkınma Partisi üyeleri
Dündar Ziya Gültekin
İsmail Bulut
Kemal Özer
Kübra Şimşek
Maide Bukem Abay
Muammer Çolak
Muhammed Emin Sarıoğlu
Münevver Yorulmaz
Önder Aykıroğlu
Özlem Zekiye Bağlar
Saadeddin Karaca
Sevgi Aydın
Umut Arman Sonay
Vefa Yunus Taylan
Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri
Birol Aydın
Davut Uyguntürk
Zeki Çeker
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ NE ZAMAN?
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 08.00’de yapılacak. Belediye meclisi, Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yeni başkanvekilini belirlemek üzere toplanacak