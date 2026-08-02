Üsküdar Belediye Meclisi üye dağılımı ve çoğunluğun hangi partide olduğu, belediye başkanvekili seçimi öncesinde merak ediliyor. CHP, AK Parti ve MHP’nin meclisteki üye sayıları ile seçimde oluşacak denge yeniden gündeme geldi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediye Meclisi, yeni belediye başkanvekilini seçmek üzere toplanacak. Bu gelişmeyle birlikte meclisteki partilerin sandalye sayıları ve sayısal üstünlüğün kimde olduğu araştırılmaya başlandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE MECLİSİ ÜYE DAĞILIMI NASIL?

Üsküdar Belediyesinin güncel meclis üyeleri listesinde Meclis Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte toplam 46 isim yer alıyor. Mevcut dağılıma göre CHP’nin 29, AK Parti’nin 14, MHP’nin ise 3 üyesi bulunuyor. CHP’nin 29 kişilik sayısına Meclis Başkanı Sinem Dedetaş da dahil edilirken belediye başkanı dışındaki 45 meclis üyesinin 28’i CHP, 14’ü AK Parti ve 3’ü MHP mensubu.

Üsküdar Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide?

ÜSKÜDAR BELEDİYE MECLİSİ ÇOĞUNLUK HANGİ PARTİDE?

Üsküdar Belediye Meclisinde çoğunluk CHP’de bulunuyor. AK Parti ve MHP’nin toplam 17 üyesi bulunuyor. Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle başkanvekili seçiminde oy kullanacak meclis üyeleri dikkate alındığında ise CHP’nin 28, AK Parti’nin 14 ve MHP’nin 3 sandalyesi bulunuyor.

Üsküdar Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide?

ÜSKÜDAR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri

Ali Aral

Sibel Tan Çetinkaya

Adem Ramazan Kırca

Ahmet Başbaydar

Ali Polat

Amine Cansu Çelik

Üsküdar Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide?

Ayhan Aydın

Aysel Can Ekşi

Aziz Yağmur

Binali Coşkun

Bülent Kayğun

Ekrem Baki

Elvan Doğan

Emre Gülener

Güllü Saran

Güneş Gülaydın

Halit Onur Bayav

Hazal Bayhan Koç

Hüseyin Ali Köklü

Hüseyin Kazan

Mithat Özdemir

Üsküdar Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide?

Mustafa Erhan Eyvel

Nejdet Ay

Nihat Doğan

Osman Türkmen

Selçuk Kerem Berber

Tahsin Epli

Tahsin Usta

Üsküdar Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide?

Adalet ve Kalkınma Partisi üyeleri

Dündar Ziya Gültekin

İsmail Bulut

Kemal Özer

Kübra Şimşek

Maide Bukem Abay

Muammer Çolak

Muhammed Emin Sarıoğlu

Üsküdar Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide?

Münevver Yorulmaz

Önder Aykıroğlu

Özlem Zekiye Bağlar

Saadeddin Karaca

Sevgi Aydın

Umut Arman Sonay

Vefa Yunus Taylan

Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri

Birol Aydın

Davut Uyguntürk

Zeki Çeker

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ NE ZAMAN?

Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 08.00’de yapılacak. Belediye meclisi, Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yeni başkanvekilini belirlemek üzere toplanacak

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