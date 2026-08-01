Hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği, Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 5 Ağustos Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü anımsatıldı.

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Söz konusu soruşturma kapsamında Dedetaş'ın, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamada, "Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

SEÇİM 5 AĞUSTOS'TA

İstanbul Valiliği, Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 5 Ağustos Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.

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