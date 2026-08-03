Milli yıldız, Premier Lig yolcusu: Galatasaray'a rekor teklif geliyor!
Bir Aslan daha yuvadan uçmak üzere. Galatasaray'ın hücumdaki joker ismi Barış Alper Yılmaz, İngiltere Premier Lig için geri sayımda.
Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan kulübü NEOM'a transferi son anda gerçekleşmeyen ve yuvada kalan Barış Alper Yılmaz, kulüp çıkarlarını ön planda tutup, Galatasaray'dan ayrılmayı kafaya koydu.
40 MİLYON AVRO BEKLENİYOR
Adı sır gibi saklanan Premier Lig ekibinin, önümüzdeki günlerde 35-40 milyon avro bandında bonservis bedeli ile Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 30 milyon avro olarak gösterilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı sarı-kırmızılı takımda 205 maça çıktı. Milli futbolcu, 37 gol ve 36 asistlik skor katkısı sağladı.