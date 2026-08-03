Bir Aslan daha yuvadan uçmak üzere. Galatasaray'ın hücumdaki joker ismi Barış Alper Yılmaz, İngiltere Premier Lig için geri sayımda.

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan kulübü NEOM'a transferi son anda gerçekleşmeyen ve yuvada kalan Barış Alper Yılmaz, kulüp çıkarlarını ön planda tutup, Galatasaray'dan ayrılmayı kafaya koydu.

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon 49 maçta 12 gol attı ve 16 asist yaptı.

40 MİLYON AVRO BEKLENİYOR

Adı sır gibi saklanan Premier Lig ekibinin, önümüzdeki günlerde 35-40 milyon avro bandında bonservis bedeli ile Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Milli oyuncunun bonservisinin yüzde 20'si, eski kulübü Ankara Keçiörengücü'nde bulunuyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 30 milyon avro olarak gösterilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı sarı-kırmızılı takımda 205 maça çıktı. Milli futbolcu, 37 gol ve 36 asistlik skor katkısı sağladı.

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