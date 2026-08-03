G.Saray taraftarının yönetime karşı sabrı her geçen gün taşıyor. Şampiyon kadrodan beş ismin ayrıldığı sarı kırmızılıların bugüne kadar sadece ortaya Lesley’i alması tepki çekti. Dünkü Rennes maçında taraftarlar başkan Dursun Özbek’i protesto etti.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Üst üste dördüncü defa şampiyon olan ve beşinci için planlar yapan Galatasaray’da hayaller çok büyük ancak gerçekler can sıkıyor. Çünkü şu ana kadar transferde izlenen politika camiadan büyük tepki çekti. Beş oyuncu gönderilirken bir tek orta sahaya Lesley Ugochukwu takviyesi oldu. Ve takımdan Barış Alper Yılmaz ile Gabriel Sara gibi isimlerin de Premier Lig’e satılması söz konusu. Bütün bunlar olurken ligin başlamasına sadece 10 gün kaldı. Ve yönetimin sezon biter bitmez planlarını hayata geçirmesi beklenirken bugüne kadar sessiz kalınması başkanı hedef hâline getirdi.

Dursun Özbek

TEPKİLER BÜYÜYOR

Kale dışında hemen hemen her bölgeye takviyeye ihtiyacı olan sarı kırmızılılarda Osimhen’in yedeği yok. Sol kanadın ve sol stoperin alternatifi bulunmuyor. En önemlisi de Galatasaray’ın 10 numara boşluğu çok net ortada. Bir süredir gündemde E. Frankfurt’tan Can Uzun var ancak şu ana kadar gündemdeki isimlerle ilgili somut gelişmelerin olmaması ciddi anlamda taraftarı isyan ettirdi. Dünkü Rennes maçında tribünlerden, "Transferler nerede başkan?" tezahüratları yükseldi. Teknik direktör Okan Buruk da durumdan rahatsız. Yönetimin aksiyon almaması tepkilerin dozajını artıracak gibi görünüyor.

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GELEN

Lesley Oguchukwu

GİDENLER

Noa Lang

Asprilla

Sacha Boey

Ahmed Kutucu

Mauro İcardi

YOLCULAR

Barış Alper Yılmaz

Gabriel Sara

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