Yabancı sınırlaması nedeniyle kadrosunda birçok isimle yollarını ayırmak zorunda kalan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göz bebeği Fred'e yol gözüktü.

Kanarya’da 10+4 yabancı kuralı sebebiyle zorunlu ayrılıklar kapıda.

FRED'E YOL GÖRÜNDÜ

İsmail Kartal hiç istemese de Fred, Brezilya ekibi Atletico Mineiro’ya transfer olacak. Mineiro yönetimi, Fred’in bonservis konusunu kendisinin çözüp gelmesini bekliyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Süper Lig devinden Ismaila Sarr bombası: Teklif kabul edildi

TALISCA KALIYOR

Ayrılma ihtimali olan bir diğer Brezilyalı Anderson Talisca’nın ise takımda kalacağı ifade edildi.

Anderson Talisca - Fred

KANTE'DE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Yönetim, yüksek maliyeti sebebiyle Kante’ye bir çözüm arayışı içinde. Bu konuda eski yönetici Ertan Torunoğulları’nın “Aldığım paraya satarım” sözü hatırlatılarak yardımcı olması isteniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası