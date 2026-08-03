İstiğfar, her derde devâdır

Okuyanı ve yanındakileri, dertlerden, sıkıntılardan, hastalıklardan kurtarır.

Sual: Her dert ve sıkıntı için, devamlı okunması gereken bir dua, kitaplarda tavsiye edilmiş midir?

Cevap: Rıyâd-un-nâsıhîn kitabında buyuruluyor ki:

“Tövbe ve istiğfar kalp ile, dil ile ve günah işleyen aza, organ ile birlikte olmalıdır. Kalp pişman olmalı. Dil, dua etmeli, yalvarmalı. Aza, organ da günahtan çekilmelidir.”

Birçok âyet-i kerimede;

(Beni çok zikredin) ve İzâ câe sûresinde; (Bana istiğfar edin. Dualarınızı kabul ederim, günahlarınızı affederim) buyuruldu.

Görülüyor ki, Allahü teâlâ, çok istiğfar edilmesini emrediyor. Bunun için, Muhammed Ma'sûm hazretleri; “Bu emre uyarak, her namazdan sonra yetmiş kerre istiğfâr ediyorum. Yani, Estağfirullah diyorum. Siz de bunu çok okuyunuz! Her birini söylerken manasını “Beni affet Allah’ım” olarak düşünmelidir. Okuyanı ve yanındakileri, dertlerden, sıkıntılardan, hastalıklardan kurtarır. Çok kimse, okudu. Faydası hep görüldü” buyurdu.

Sual: Akşam yatmak için yatağa girince ne şekilde yatmalı ve hangi duaları okumalıdır?

Cevap: Muhammed Ma'sûm hazretleri buyuruyor ki:

“Yatarken, sağ tarafa yatıp, bir Eûzü ve Besmele, bir Âyet-el-kürsî, üç îhlâs, bir Fâtiha, bir Kule'ûzüler, bir “Tevekkeltü alellah lâ havle velâ kuvvete illâ billah” oku. Büyüklerimiz, cinleri defetmek için, bu kelime-i temcidi okurdu. Sonra, bir istiğfar duası yani, “Estağfirullâhel'azîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh”, bir, “Allahümmağfirlî ve li-vâlideyye ve lil mü'minîne vel mü'minât” ve bir salevât-ı şerîfe ve bir “Allahümme rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn” ve üç veya on veya kırk yahut yetmiş kerre istiğfar ve bir kelime-i tevhid okuyup uyumalıdır.

Bütün gece okuyup uykusuz kalmamalıdır. Hastaya şifa için, yetmiş istiğfar okumalı, tamam olunca, başı üzerine üfürmeli ve kısa bir dua etmelidir. Duaların ve istiğfarın kabul olması için, namazları kılmak ve haramlardan sakınmak ve abdestli okumak lazımdır. İstiğfarı ve duaları abdestli okumak müstehaptır.”

Sual: Abdestte yıkaması farz olan yerleri biraz geçirmek iyi olur mu?

Cevap: Abdest alırken yüzü, kolları, ayakları yıkarken, farz olan yerlerden biraz fazlasını yıkamak, abdestin edeplerindendir.

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