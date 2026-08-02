İtalyan devi Milan'dan Rafael Leao'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Portekizli oyuncunun transferinde olumsuz cevap aldığı ve rotayı İngiliz ekibinde forma giyen Ismaila Sarr'a kırdığı ileri sürüldü.

Yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilerin, Rafael Leao'nun yerine Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr'ı gündemine aldığı iddia edildi.

LEAO YERİNE SARR

TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Rafael Leao'dan olumsuz cevap alan Fenerbahçe, rotasını Crystal Palace forması giyen Senegalli oyuncu Ismaila Sarr'a çevirdi.

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Ismaila Sarr

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Senegalli sağ kanat oyuncusunun, sarı-lacivertli takımdan gelen teklifi kabul ettiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi. Öte yandan ilerleyen saatlerde bu transferin resmiyet kazanabileceği aktarıldı.

SON SEZONDAKİ PERFORMANSI

Crystal Palace formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 21 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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