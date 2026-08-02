Terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'an giden DEM Parti heyeti Ada'dan döndü. Heyet ile Öcalan arasında yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndü.

GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRDÜ

DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndü.

DEM AÇIKLAMA YAPACAK

İmralı heyeti, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacak.

İmralı'da 3 saatlik görüşme! DEM Parti heyeti Ada'dan döndü

DEM'DEN YASAL DÜZENLEME AÇIKLAMASI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, geçtiğimiz cuma günü parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yasal düzenleme çalışmalarına başlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Doğan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen yasal düzenlemelerin kapsamlı mutabakat ve en geniş uzlaşıyla yapılması gerektiğini söyledi.

İlk hukuki adım için hazırlıkların yapıldığını belirten Doğan, "Söz konusu yasa, kritik bir değerde çünkü bu yasa, bu düzenlemenin devamını getirecek bütünlüklü bir süreç iradesi açısından da çok çok kritik bir önem taşıyor." diye konuştu.

Doğan, sorunun çok boyutlu ve katmanlı olmasından dolayı sürecin de çok katmanlı ve boyutlu yaklaşım gerektirdiğine işaret ederek, "Tüm siyasilerden de beklentimiz, buna uygun bir hassasiyet ve ciddiyetle yaklaşmaları. Bu konudaki tüm belirsizlikler giderilerek hızla somut bir forma kavuşması gerektiğini ne kadar önemsediğimizi buradan bir daha sizlerle paylaşmak istedik. Yasaya dair çalışmalar, kapsamlı mutabakat ve en geniş uzlaşıyla tamamlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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