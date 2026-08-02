Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, taraftarıyla bu kez RAMS Park'ta buluşuyor. Avusturya kampını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesindeki dördüncü hazırlık maçında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'i konuk edecek. Taraftarlar ise ''Galatasaray-Rennes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, GS hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman?'' sorularını araştırmaya başladı. İşte Galatasaray'ın hazırlık maçı detayları...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, taraftarı önündeki ilk hazırlık maçında Fransa temsilcisi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık dönemi ilk karşılaşmasında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında oynadığı maçlarda ise İtalya ekipleri Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray hazırlık programındaki son maçını 8 Ağustos Cumartesi günü Villarreal karşısında oynayacak. Peki, Galatasaray-Rennes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, GS hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray-Rennes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, GS hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Rennes arasında oynanacak hazırlık maçı, TV100 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca şifreli şekilde dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden de futbolseverlerle buluşacak.

Galatasaray-Rennes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, GS hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman?

GS HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

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