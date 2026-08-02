Honda, makyaj operasyonundan geçen yeni 2027 Accord modelini resmi olarak tanıttı. Küçük dokunuşlarla yenilenen model, SUV'ların yükselişine rağmen sedan segmentindeki iddiasını korumayı hedefliyor.

Honda, D segmentindeki temsilcisi Accord'u yeniledi. Makyajlanan modelde tasarım dokunuşlarının yanı sıra donanım ve teknoloji tarafında da önemli iyileştirmeler yapıldı.



Yeni Accord'un ön ızgara bölümü revize edilmiş. Ön farlarda şeffaf sinyal lambalarına yer verilmiş. Ayrıca ön farların etrafını saran alan artık aracın gövde rengine sahip.

Yeni Honda Accord tanıtıldı! Sedan geleneğini hibrit teknolojiyle sürdürüyor

Teknoloji güncelleme ise Accord e:HEV Sensing 360+ versiyonunda dikkat çekiyor. Japonya pazarında sunulan sürüş destek sistemi, otoyollarda eller serbest sürüşe izin veriyor.

Yeni Honda Accord tanıtıldı! Sedan geleneğini hibrit teknolojiyle sürdürüyor

Accord’un yeni versiyonları 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motor, iki adet elektrik motoru ve eCVT şanzımanla geliyor. Aracın Japonya’daki başlangıç fiyatı 37.000 dolarken, en üst donanım seviyesinde 39.600 dolara çıkıyor.

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