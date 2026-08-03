Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rennes ile oynadıkları hazırlık müsabakasının ardından transfer tepkileri ve takımın genel durumuna ilişkin açıklamalar yaptı.

Yeni sezon öncesi Rennes ile hazılık maçında 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"OYUNCULARIMIZ YÜZDE 100 HAZIR DEĞİL"

"Hazırlık dönemi geçiriyoruz. Hazırlık maçlarında birçok takım daha kolaydan başlar, daha kolayını oynamaya çalışır ama biz böyle iddialı, zor maçlar seçmeye çalıştık. Rennes de güçlü bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Biz de hazırlanma sürecindeyiz zaten. Belki Villarreal maçı bizim için ölçü olabilecek bir maç. Oyuncularımız yüzde 100 hazır değil. Yüzde 100 performans beklemek çok hayal olur. Genel olarak oyuncularımın isteklerinden, konsantrasyonlarından ve tutkularından dolayı mutluyum. Bu bizi daha başarılı bir sezona doğru götürecek.”

Okan Buruk

TRANSFER TEPKİLERİ HAKKINDA

"Çok konuştuk zaten, bu çok açık ve net. Zaten transfer yapacağız. Ben söylüyorum, başkanımız söylüyor, yöneticilerimiz söylüyor. Hepimizin ortak noktası transfer. Çok haklılar, bir an önce gelsin istiyorlar. Bununla ilgili bir çaba var, bunu deyince bana da kızıyorlar... ‘Sen de tepkini ver’ diyorlar. Burası Galatasaray! Galatasaray’a sahip çıkmamız gerekiyor. Bu baskı da doğru. Ama iyi niyetli bir çalışma var. Galatasaray’ın çok kaliteli bir kadrosu var. Bu kadroya iyi oyuncular katmanız gerekiyor. Amacımız yeniden iyi oyuncuları kadromuza katmak."

Okan Buruk

"İYİ BİR KADRO KURACAĞIZ"

"Sezona yine güçlü bir şekilde başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü maçlar oynayacağız. Onlara söz veriyorum. Biz yine her zaman olduğu gibi yine göstereceğiz. İyi bir kadro kuracağız. İyi bir sene geçireceğiz. Hiç soru işaretleri olmasın. Hiç merak etmesinler, eksiklerimizi tamamlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın!"

"DEVAMLI OSİMHEN'E UZUN TOP OYNAYAN BİR TAKIM DEĞİLİZ"

"Osimhen gibi bir oyuncunuz olduğunda daha fazla uzun top oynarsınız. Böyle devamlı Osimhen'e uzun top oynayan bir takım değiliz. Ama oyun içerisinde onu ceza sahasında topla buluşturmak çok önemli. Oyun içerisinde baskı geldikten sonra zaman zaman rakip ön alan baskısını iyi yapınca Osimhen'i orada kullanıyoruz. Duran topları dün iyi çalıştık. Özellikle adam adama karşı doğru çözümler bulduk. Bugün o iyiydi bizim için. İyi orta yaparsanız iyi kafa vurucu oyuncularımız var. İyi ortalar, iyi kafa vuruşçularla sonuca erişiyor."

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