Şanlıurfa'da altın sevkiyatı yapan aracı silahla durdurarak içindeki altın ve paraları gasbeden şüpheliler, Akıncı TİHA destekli operasyonla kısa sürede yakalandı. Güvenlik kameraları ve teknik analizlerle kimlikleri belirlenen 9 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde filmleri aratmayacak bir soygun yaşandı. D-400 kara yolu Kösecik Mahallesi mevkisinde 29 Temmuz'da altın sevkiyatı yapan aracın kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından havaya ateş edilerek durdurulduğu, araçta bulunan altın ve paraların gasbedildiği belirtildi

Valilik açıklamasında, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla jandarma tarafından özel ekip oluşturulduğunu ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldığını ifade etti.

AKINCI TİHA DEVREYE GİRDİ

Açıklama şu şekilde:

"Akıncı TİHA ile yürütülen hava destekli operasyonun yanı sıra güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi, teknik analizler ve saha çalışmaları neticesinde şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edilmiştir.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda olayı gerçekleştirdiği ve yardımda bulunduğu değerlendirilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra mahkemeye sevk edilmiş ve 8 şüpheli tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır.

Kamu düzenini bozmak, suç işlemek ve kamu güvenliğine zarar vermek amacıyla hareket eden hiçbir kişi ve gruba fırsat verilmeyecek, güvenlik güçlerimiz tarafından ilimizde huzur ve esenliğin sağlanması konusunda yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir."

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