Ay'ın bakır ve kızıl tonlara bürünmesi nedeniyle halk arasında "Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılan Tam Ay Tutulması büyük bir merakla araştırılıyor. Yakın zamanda meydana gelecek olan Güneş Tutulması öncesi ''Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görüldü mü?'' soruları gündemde.

Kanlı Ay Tutulması kamuoyunun gündemindeyken merakla beklenen Güneş tutulması ise 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Tutulmada Ay, Güneş'i tamamen örtecek ve tam tutulma hattında gündüz vakti kısa süreliğine gece karanlığı yaşanacak. Tam tutulma İspanya, İzlanda'nın bazı bölgeleri, Grönland ve Kuzey Atlantik üzerinden izlenebilecek. Avrupa'nın bazı ülkelerinde ise olay parçalı Güneş tutulması olarak görülecek. Türkiye'den tutulmayı gözlemlemek ise mümkün olmayacak. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görüldü mü?

Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görüldü mü? 2026 Tam Ay Tutulması tarihi

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2026 Kanlı Ay Tutulması (Tam Ay Tutulması) 3 Mart 2026 tarihinde meydana geldi. Dünya'nın Güneş ile Ay arasına tamamen girmesi sonucu oluşan gök olayı sırasında Ay, doğrudan Güneş ışığı alamadığı için kızıl ve bakır tonlarında göründü.

Yılın ikinci ay tutulması ise 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek. Ay'ın yalnızca bir bölümü Dünya'nın gölgesine gireceği için gökyüzünde kısmi bir tutulma (Parçalı Ay Tutulması) görüntüsü oluşacak.

Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görüldü mü? 2026 Tam Ay Tutulması tarihi

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLDÜ MÜ?

3 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen Tam Ay Tutulması Türkiye'den gözlemlenemedi. Tutulma sırasında Ay, Türkiye'den görülebilecek konumda bulunmadığı için ülkemizden izlenemedi.

28 Ağustos 2026'da gerçekleşecek parçalı Ay tutulması ise Türkiye'den izlenebilecek. Hava koşullarının elverişli olması durumunda gökyüzü gözlemcileri, Ay'ın bir bölümünün Dünya'nın gölgesine girdiği gök olayını herhangi bir özel ekipmana ihtiyaç duymadan takip edebilecek.

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