Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Liverpool ile Leeds United, ABD'de oynanacak özel karşılaşmada kozlarını paylaşacak. İngiliz futbolunun iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Liverpool-Leeds United maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. İşte, Liverpool-Leeds United canlı yayın bilgileri...

Yeni sezon öncesinde kadrosunu ve oyun planını şekillendirmeye devam eden Liverpool, Leeds United karşısında önemli bir hazırlık sınavına çıkacak. Teknik heyet, sezon başlamadan önce oyuncuların fiziksel durumunu ve takım uyumunu değerlendirme fırsatı bulurken, yeni transferlerin performansı da yakından takip edilecek. Peki, Liverpool-Leeds United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şifresiz canlı yayın bilgileri: Liverpool-Leeds United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

LİVERPOOL-LEEDS UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Leeds United arasında oynanacak sezon öncesi hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Soldier Field Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

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