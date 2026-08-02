Coğrafi işaretli dünyaca ünlü Çermik biberinde gecikmeli de olsa beklenen hasat başladı. Türkiye’nin 81 ilinden ve yurt dışından yoğun talep gören tescilli lezzet, sezona kilosu 450 liradan giriş yapsa da rekoltenin artmasıyla birlikte 60 liraya kadar düştü.

Diyarbakır’ın 2021 yılın coğrafi işaret olarak tescillenen Çermik biberinde bu yılın ilk mahsulleri tarladan toplanmaya başladı. Kendine has kokusu, aroması ve lezzetiyle bilinen ürün, hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

İlkbaharın sonu ve yaz mevsiminin başında ilk hasadı yapılan Çermik biberinde, kış mevsiminin bu yıl bol yağışlı geçmesinden dolayı hasat gecikmesi yaşandı.

İlk hasatta 450 liraydı, şimdi 60 liraya düştü! Diyarbakırın tescilli lezzetinin fiyatı çakıldı

Kale Mahallesi'nde kendi bahçesinde Çermik biberi yetiştiriciliği yapan Mehmet Turan, Çermik biberinin kokusu, tadı ve aromasıyla çok farklı olduğunu, yetiştiriciliğinin sadece Çermik'te yapılabildiğini söyledi.

İlk hasatta 450 liraydı, şimdi 60 liraya düştü! Diyarbakırın tescilli lezzetinin fiyatı çakıldı

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FİYATI YÜZDE 80 DÜŞTÜ

Bu yıl mevsimsel şartlardan dolayı hasadın geciktiğini ve verimin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Turan ilk verim Çermik biberinin satış fiyatını 450 liradan yaptıklarını, ürünlerin artması ile birlikte fiyatların 60-80 liraya düştüğünü dile getirdi.

İlk hasatta 450 liraydı, şimdi 60 liraya düştü! Diyarbakırın tescilli lezzetinin fiyatı çakıldı

Ailesine Çermik biberi yetiştiriciliği konusunda yardımcı olan Ayşe turan da ''Aileme Çermik biberi yetiştiriciliği için yardımcı oluyorum. Çermik biberi tadıyla kokusuyla ve aromasıyla çok farklı bir biber'' dedi.

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