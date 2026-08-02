Ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı geçen Romelu Lukaku için MLS ekibi Atlanta United'ın devreye girdiği ve transfer için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Romelu Lukaku'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ATLANTA UNITED DEVREDE

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; MLS temsilcisi Atlanta United, 33 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti.

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İKNA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde, ABD ekibinin Lukaku transferine büyük önem verdiği ve Belçikalı golcüyü ikna etmek için oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Taraflar arasındaki temasların henüz ilk aşamada olduğu, transferin gerçekleşmesi için müzakerelerin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade edildi.

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