Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 2026 YKS tercih süreci devam ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrilirken, adaylar tercihlerin sona ereceği tarihi ve yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda tercih işlemleri Ağustos ayında tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları için ise henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Peki YKS tercih dönemi ne zaman bitiyor, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

YKS tercih dönemi ne zaman bitiyor, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM, sınav sonuçlarını 21 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açtı. Sonuçlarını öğrenen adaylar için tercih maratonu ise 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı.

2026 YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

YKS tercih dönemi ne zaman bitiyor, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle adaylar, sonuç tarihinin açıklanması için ÖSYM'den gelecek yeni bilgilendirmeyi bekliyor.

YKS tercih dönemi ne zaman bitiyor, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

Geçtiğimiz yıl 2025 YKS tercih sürecinin ardından yerleştirme sonuçları 25 Ağustos 2025 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte üniversite kayıt takvimi de duyurulmuş, kayıt işlemleri Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilmişti.



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