Rus ordusunun Ukrayna’nın Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesisine düzenlediği hava saldırısı sonucu tehlikeli kimyasal madde sızıntısı meydana geldiği duyuruldu. Ukrayna hızlı müdahale sonucu tehdidin ortadan kaldırıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun Poltava bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında kritik altyapı tesislerinden biri zarar gördü.

DSNS'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Poltava bölgesine hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda kritik bir altyapı tesisinin hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal maddenin sızdığı, kimyasal koruma uzmanlarının hasar gören konteynerleri ve sızıntı noktalarını güvenli şekilde kapattığı ifade edildi.

Hızlı müdahale sayesinde tehdidin tamamen ortadan kaldırıldığı aktarılan açıklamada, tesisin güvenli şekilde faaliyetlerini sürdürmesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, sızan kimyasal maddenin türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

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