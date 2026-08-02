Fransa’da bir fabrika deposunda çıkan yangında insan sağlığı için risk oluşturan maddelerin yayılması üzerine 5 kasabada yaklaşık 30 bin kişiye evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Yangın söndürülürken, tehlikeli maddelerin temizlenmesi ve hava kalitesi ölçümleri sürüyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin Moselle vilayetindeki Gandrange kentindeki bir fabrika deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı.

30 BİN KİŞİ RİSK ALTINDA!

Yangında, zehirli maddelerin salınımı nedeniyle civardaki 5 kasabada yaklaşık 30 bin kişiye "evden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

ÖLÇÜMLER YAPILIYOR

Yaklaşık 150 itfaiye erinin görevlendirildiği yangın söndürülürken, olayda 3 kişi hafif yaralandı. Yangının söndürülmesinin ardından bölge sakinlerinin evlerinden çıkabileceği bildirilirken, tehlikeli maddelerin temizlenmesi için sahadaki operasyonlar ve hava kalitesi ölçümleri devam ediyor.

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