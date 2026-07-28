Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da isteği üzerine iki yangın söndürme uçağını görevlendirdiklerini açıkladı. Uçakların gönderilmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye, Fransa'daki orman yangınları nedeniyle ülkeye iki yangın söndürme uçağı gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'den Fransa'ya iki yangın söndürme uçağı gönderildi

Avrupa'da günlerdir süren orman yangınlarının verilen mücadelenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bir defa daha gösterdiğine işaret eden Yumaklı, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İspanya'ya gönderdiğimiz iki yangın söndürme uçağımızın ardından, Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik. Türkiye, sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, görev için yola çıkan ve sahada mücadele eden ekiplere başarılar dileyerek şöyle devam etti:

"Ormanlar, bizlere emanet değil, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

MACRON'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Uçakların gönderilmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından Türkiye'ye teşekkür etti. Macron paylaşımında "Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullanırken Türk bayrağı emojisini de yer verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası