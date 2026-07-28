Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep'te 6 aydır hazırlıkları yapılan operasyonun bu sabah gerçekleştirildiğini duyurdu. Gürlek, uyuşturucu operasyonunda 14 ilde 382 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu operasyonlarına bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. 6 aydır devam eden titiz takip çalışmalarının sonuç verdiğini duyuran Gürlek, bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

382 kişinin gözaltına alındığını bildiren Gürlek, "Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

"NARKO KAPAN OPERASYONU"

Açıklama şöyle devam etti: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik bu sabah “Narko Kapan Gaziantep Operasyonu” gerçekleştirildi.

382 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75’inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4’ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.

Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

"DEVLETİN NEFESİ, ENSENİZDE"

Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla kol kola; uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletimizin bütün imkânlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır!"

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