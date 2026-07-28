ABD Başkanı Trump’ın İran ile arabulucu ülkeler üzerinden yapılan görüşmelerin başarısız olması halinde "güçlü bir askeri harekata hazır olduklarını" söylemesinin ardından Tahran cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. İran basınında, Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük hayatına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımlandı. Videonun sonunda Trump'ın oğlu açıkça hedef gösterilirken, 'Bizi beklesin' ifadelerine yer verildi.

Dün İsrail'in Kanal 12 televizyonuna açıklamalarda bulunan Trump, "müzakerelere bir şans daha vermek için ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını" dile getirdi.

İrandan Trumpın eşi ve oğluna açık tehdit: Bizi beklesin

"GÖRÜŞMELER İŞE YARAMAZSA ÇATIŞMALARA GERİ DÖNECEĞİZ"

Arabulucu ülkelerin "müzakerelere bir şans daha vermesini istediğini", bu nedenle 24 Temmuz'da İran'a saldırılara ara verilmesi talimatı verdiğini savunan Trump, "İran'la ilgilenen herkes bana 'Ateş etmeyin' dedi." açıklamasında bulundu. Trump, arabulucu ülkeler vasıtasıyla İran ile yürütülen müzakerelere değinerek, "İran ile çok derin görüşmeler içindeyiz. Eğer işe yaramazsa, çok güçlü askeri eylemlere geri döneceğiz." dedi.

İrandan Trumpın eşi ve oğluna açık tehdit: Bizi beklesin

Diplomasiye ne kadar süre tanıyacağı sorusuna Trump, "Çok fazla zaman değil. Ya hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN EŞİ VE OĞLUNU HEDEF GÖSTERDİLER: BİZİ BEKLESİN

ABD Başkanı'nın açıklamalarının ardından İran cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.

İrandan Trumpın eşi ve oğluna açık tehdit: Bizi beklesin

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansının Telegram hesabında yapılan paylaşımda, Melania Trump'ın sık bulunduğu yerler ile alışveriş yaptığı öne sürülen mağazalar gösterildi. Videonun sonunda ise Barron Trump'a hitaben, "Bizi beklesin." ifadesine yer verildiği öne sürüldü.

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