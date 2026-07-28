Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden ameliyat masasına yatacağını duyurdu. Yaşadığı zorlu tedavi sürecini zaman zaman takipçileriyle paylaşan oyuncu, bu kez sekizinci kez operasyon geçireceğini açıklayarak sevenlerini endişelendirdi.

Daha önce rahmindeki miyomun alınması amacıyla geçirdiği ilk ameliyat sırasında bağırsağının kesilmesi nedeniyle ağır komplikasyonlar yaşayan Aslı Bekiroğlu, bu süreçte peş peşe operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı. İki kez ölüm tehlikesi atlattığını açıklayan oyuncu, son olarak nisan ayında yedinci kez ameliyat olduğunu duyurmuş ve sağlık mücadelesinin devam ettiğini ifade etmişti.

Hastane odasından paylaştı! Aslı Bekiroğlu 8. kez ameliyat oluyor

“SON İNŞALLAH”

Hastane odasından çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Bekiroğlu, gönderisine "Son inşallah" notunu ekleyerek sekizinci kez ameliyat olacağını açıkladı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve geçmiş olsun mesajı aldı.

Hastane odasından paylaştı! Aslı Bekiroğlu 8. kez ameliyat oluyor

Zorlu sağlık sürecinin kendisinde önemli değişimlere yol açtığını daha önce katıldığı bir programda anlatan Bekiroğlu, yaşadıklarının hayata bakışını tamamen değiştirdiğini dile getirmişti. Sağlığın değerini bu süreçte çok daha iyi anladığını belirten oyuncu, yaşadığı deneyimlerin kendisini manevi anlamda güçlendirdiğini ve yaşamın geçiciliğini fark etmesini sağladığını söylemişti.

“YAŞADIKLARIM BENİ ALLAH’A YAKINLAŞTIRDI”

Bekiroğlu açıklamasında, "Bu süreç bana sağlıkla ilgili çok önemli dersler verdi. Her şeyin bir anda elinizden kayıp gidebileceğini gördüm. Dış görünüşün, sosyal medyadaki popülerliğin ve gündelik telaşların aslında ne kadar geçici olduğunu anladım. Yaşadıklarım beni Allah'a daha da yakınlaştırdı. Fanilikten uzaklaşıp daha huzurlu, daha manevi ve iç dünyasıyla barışık biri olmama vesile oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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