Aslı Bekiroğlu, ameliyat sonrası yaşadığı kritik komplikasyonları ilk kez anlattı. “Ölümden döndüm” açıklaması gündem olurken, sağlık durumu ve geçirdiği operasyonlara dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ameliyat sonrası yaşadığı komplikasyonları ve uzun süren tedavi sürecini anlattı. Paylaşılan bilgiler, yaşananların ciddiyetini ve sürecin ne kadar ağır ilerlediğini ortaya koydu. Peki, Aslı Bekiroğlu'nun hastalığı nedir, neden ameliyat oldu?

ASLI BEKİROĞLU AMELİYAT SÜRECİNİ ANLATTI

Aslı Bekiroğlu, iki yıl önce 28 yaşındayken planlı bir şekilde miyomlarının alınması için girdiği ameliyat sırasında gelişen komplikasyonların tüm süreci değiştirdiğini ifade etti. Açıklamasına göre cerrahi müdahale sırasında bağırsağın bir kısmı zarar gördü ve bu durum, sonraki aşamalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtı.

İlk operasyonun ardından ortaya çıkan sızıntı nedeniyle yeniden ameliyata alınan oyuncu, devam eden komplikasyonlar sebebiyle birden fazla cerrahi müdahale geçirmek zorunda kaldı. Yaklaşık iki yıla yayılan süreçte toplam altı ameliyat geçirdiğini açıklayan Bekiroğlu, bazı operasyonların saatler sürdüğünü ve fiziksel olarak oldukça yıprandığını dile getirdi.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Bekiroğlu, yaşadığı sürecin yalnızca fiziksel değil, psikolojik açıdan da zorlayıcı olduğunu vurguladı. Doktorlarının kendisine iki üç kere “ölümden döndüğünü” söylediğini aktaran oyuncu, uzun süren ameliyatlar ve komplikasyonlar nedeniyle ciddi bir mücadele verdiğini ifade etti.

Bu arada iki-üç kere ölümden de dönmüşüm. Miyom varmış, 'Miyomu alalım' dediler. Miyomu alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler. Başka bir cerrah arkadaş geliyor ve 'inisiyatif' adı altında yanlış müdahale ediyor; bağırsağımı dikmeye karar veriyor. Beni bir gün müşahede altında tutuyorlar. Bu bir gün içinde ben zaten ya zehirlenerek ölecektim ya da rektovajinal fistül olacaktı. Rektovajinal fistül oldu. Açar bakarsınız ne olduğuna, dile getirmek istemiyorum, çok hoş bir şey değil. Rektovajinal fistül olduğunu ben fark ettim. Bunun size ne kadar kötü ve çirkin bir şey olduğunu anlatamam. Birinci ameliyat işlemi yoğundu, diktiler. İkinci ameliyata hemen bir hafta sonra girdim; bunun için kolostomi açtılar. Yani göbeğimden dışkılamam gerektiğini söylediler bana. 28 yaşında, kariyerimin baharında, keyfim yerinde, güzel bir kız çocuğuyken... Ona da 'stoma' adı veriliyor

ASLI BEKİROĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Oyuncunun yaşadığı sürecin en dikkat çeken noktalarından biri, ameliyat sonrası gelişen rektovajinal fistül oldu. Bu durum, bağırsak ile vajina arasında anormal bir bağlantı oluşmasıyla tanımlanırken genellikle ileri düzey cerrahi müdahale gerektiriyor. Bekiroğlu’nun ifadelerine göre bu komplikasyon, ameliyat sonrası süreçte ortaya çıktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası