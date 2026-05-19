Honda’nın kapsamlı makyajla tanıtmaya hazırlandığı modeli City’nin, lasnman öncesi görselleri sızdırıldı.

Honda, Hindistan pazarı için kapsamlı bir makyajdan geçirilen City modelini tanıtmaya hazırlanıyor. 22 Mayıs’ta yapılması beklenen tanıtım öncesi kamuflajsız görseller sosyal medyada paylaşıldı.

Yeni City’de en dikkat çeken değişim ön bölümde yaşanmış. Krom çıtadan vazgeçilerek gövde renginde bir parçaya geçilmiş. Bal peteği tarzında ön ızgara, daha ince LED farlar ve kaputun üstüne yerleştirilmiş Honda logosu dikkat çekiyor.

Asıl değişim ise kabinde olması bekleniyor. 8 inçlik multimedya ekranının büyümesi ve koltuk havalandırma gibi teknolojilerin eklenebileceği iddia edildi.



Model giriş seviyesinde 121 beygir güç üreten atmosferik 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motor ve 6 ile manuel ya da CVT şanzıman ile gelecek. Ayrıca 126 beygirlik e:HEV hibrit versiyon yerini koruyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası