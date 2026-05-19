Ford, Avrupa’da yükselişe geçmek için planını duyurdu. Şirketin efsane modeli Fiesta’nın geri dönüşü gündemdeyken, Bronco da Avrupa’ya özel bir versiyonla yollara çıkacak.

Son dönemde Çinli markaların da etkisiyle Avrupa’da büyük kan kaybeden markalardan biri olan Ford, hızlı bir geri dönüş yapmak istiyor. Bu kapsamda marka, 2029 sonuna kadar Avrupa’da, Avrupa için üretilen tamamen yeni beş binek araç tanıtacak.

AVRUPA’YA ÖZEL BRANCO

Markanın SUV modeli Bronco’nun ABD versiyonundan farklı bir modeli Avrupa’ya geliyor. Farklı motor ve enerji seçenekleriyle sunulacak SUV model, 2028’den itibaren Ford’un İspanya Valencia’daki fabrikasında üretilecek.

FİESTA GERİ DÖNÜYOR

Şirketin planları arasında yer alan elektrikli hatchback modelinin, Fiesta ismini geri döndürmesi bekleniyor. Renault 5’te kullanılan AmpR Small platformunu kullanacak.



Yine mevcut Puma Gen-E’nin yerini alması beklenen kompakt bir crossover gelecek. Ayrıca 2029 sonuna kadar ürün gamıma iki yeni crossover modeli daha eklenecek.

