Ford’dan Avrupa atağı: Fiesta ismi geri dönüyor
Ford, Avrupa’da yükselişe geçmek için planını duyurdu. Şirketin efsane modeli Fiesta’nın geri dönüşü gündemdeyken, Bronco da Avrupa’ya özel bir versiyonla yollara çıkacak.
- Avrupa'ya özel, farklı motor ve enerji seçenekleri sunacak bir Bronco SUV modeli 2028'den itibaren İspanya Valencia'daki fabrikada üretilecek.
- Fiesta ismiyle elektrikli bir hatchback modelinin geri dönmesi bekleniyor ve bu model Renault 5'te kullanılan AmpR Small platformunu kullanacak.
- Mevcut Puma Gen-E'nin yerine geçecek kompakt bir crossover ve 2029 sonuna kadar iki yeni crossover modeli daha ürün gamına eklenecek.
Son dönemde Çinli markaların da etkisiyle Avrupa’da büyük kan kaybeden markalardan biri olan Ford, hızlı bir geri dönüş yapmak istiyor. Bu kapsamda marka, 2029 sonuna kadar Avrupa’da, Avrupa için üretilen tamamen yeni beş binek araç tanıtacak.
AVRUPA’YA ÖZEL BRANCO
Markanın SUV modeli Bronco’nun ABD versiyonundan farklı bir modeli Avrupa’ya geliyor. Farklı motor ve enerji seçenekleriyle sunulacak SUV model, 2028’den itibaren Ford’un İspanya Valencia’daki fabrikasında üretilecek.
FİESTA GERİ DÖNÜYOR
Şirketin planları arasında yer alan elektrikli hatchback modelinin, Fiesta ismini geri döndürmesi bekleniyor. Renault 5’te kullanılan AmpR Small platformunu kullanacak.
Yine mevcut Puma Gen-E’nin yerini alması beklenen kompakt bir crossover gelecek. Ayrıca 2029 sonuna kadar ürün gamıma iki yeni crossover modeli daha eklenecek.