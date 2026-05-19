Tarih 24 kasım 2015’i gösteriyordu. Suriye’de görevli Rus savaş uçağı, Türkmendağı bölgesini bombaladıktan sonra sınır ihlali yapınca iki Türk F-16 tarafından vurularak düşürüldü. İki pilottan biri öldü. Ruslar günlerce enkazı arasa da yerini tespit edememişti. Esad rejimi düştü, Türkmenler buldu. Zorlu ve mayınlı arazilerden geçerek Fırınlık mevkiindeki parçalara ulaştık.

YILMAZ BİLGEN - Tarih 24 Kasım 2015… Suriye’de görevli Rusya’ya ait SUKHOI SU-24M/M2 FENCER tipi savaş uçağı, Türkmendağı bölgesini bombalarken sınır ihlali yapınca iki Türk F-16 tarafından vurularak düşürüldü. Pilotlardan biri öldü, biri kurtuldu. Bu olay aynı zamanda bir NATO üyesi ülkenin doğrudan bir Rus uçağını düşürmesi olarak tarihe geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), “Beş dakika içerisinde on defa uyarmamıza rağmen sınır ihlalinden vazgeçmeyen uçağı düşürmek zorunda kaldık” diyerek tarihî olayı açıkladı.

İşte kumpasın enkazı! Türkiye'nin vurduğu Rus uçağını ilk biz görüntüledik

TÜRKMEN KOMUTAN ABDULLAH

İşte bu tarihî olayın üzerinden 11 yıl geçti ve Türkiye gazetesi, bugüne kadar görüntülenemeyen Rus uçağının enkazını gün yüzüne çıkardı. Fırınlık mevkii 45 Dağı (Çebel 45) bölgesinde bulunan Su-24 uçağının gövde, kanat ve mühimmatları olay mahallinde görüntülendi. Enkaz bölgesine saatlerce süren bir yürüyüşün ardından ulaşıldı.

HERKES BU UÇAĞI ARIYOR

Türkmendağı’nda uzun yıllar savaşan ve savaş sonrası Sivil Savunma biriminde göreve başlayan Beşir Kördi, gazeteci, aktivist ve araştırmacı kılığında çok sayıda kişinin Rus uçağına ait enkazı aradığını söyledi. Kördi yaşadıklarını şöyle anlattı: “En son iki hafta önce motorlu birine 45 Dağı eteklerinde rastladım. Arapça ve Türkçe bilmiyordu. Ne aradığını sordum. Paniğe kapıldı ve kaçmaya başladı. Ateş etmeye fırsat bulamadan gözden kayboldu. Dünya basınından buraya ilk ulaşan siz oldunuz.”

KATLİAM GÜNLERİNİ ANLATTI

Enkaz bölgesinde Türkmendağı direniş gruplarından Sultan Abdülhamid Tugayı Komutanı Ömer Abdullah ile o günleri konuştuk. Ömer Abdullah, başta kardeşi Zekeriya olmak üzere Bayırbucak’ta yüzlerce şehit verdiklerini anlattı. Uçağın düşüşünün her anına şahitlik ettiğini söyleyen Abdullah, “Ruslar, düşen uçağın intikamını Türkmen köylerini vurarak, katliam yaparak aldı. Taş üstünde taş bırakmadılar. Korkunç bir katliama maruz kaldık” dedi.

FETÖ’CÜ UNSURLARI UNUTMAYIN

Uçağın vurulmasını değerlendiren Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla ise şunları söyledi: “O uçağı vurmak kolay alınacak bir karar değildi. Sonuçları ve bölge gerçekliği açısından hassas bir karardı. Her ne kadar karar alıcı siyasiler olsa da o dönemin kritik askerî karar mekanizmalarında FETÖ’cü isimlerin varlığı da unutulmamalı. Kişisel görüşüm, söz konusu ihlal Rus uçağı vurulmadan da çözülebilirdi.”

