2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri netleşmeye devam ederken futbolseverleri heyecanlandıran karşılaşmalardan biri de Brezilya ile Norveç arasında oynanacak. Son 32 turunu galibiyetle geçen iki ekip, çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak. Brezilya Norveç maçı ne zaman, saat kaçta merak edilirken diğer son 16 turu eşleşmeleri de netleşmeye başladı.

Son 32 turunda Fildişi Sahili ile karşılaşan Norveç, çekişmeli geçen mücadeleden 2-1 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. Norveç'in ilk golü 39. dakikada Antonio Nusa'dan geldi. İlk yarıyı önde tamamlayan İskandinav ekibi, ikinci yarıda rakibinin baskısıyla karşılaştı. Fildişi Sahili, 74. dakikada Amad Diallo'nun golüyle skora denge getirdi.

Karşılaşmanın son bölümlerinde sahneye çıkan Erling Haaland, 86. dakikada attığı golle takımını son 16 turuna taşıdı ve Norveç Dünya Kupası'nda üst yükselerek Brezilya'nın rakibi oldu. Peki, Brezilya Norveç maçı ne zaman, saat kaçta?

Brezilya Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Son 16 turu için geri sayım başladı

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ile Norveç karşı karşıya gelecek. Brezilya Norveç maçı 5 Temmuz 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, ABD'nin New York/New Jersey Stadyumu'nda oynanacak.

Brezilya Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Son 16 turu için geri sayım başladı

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Brezilya Norveç maçı 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşması TRT ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

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