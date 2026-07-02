Ferrero, 17. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Ferrero Değerli Tarım programının iklim ve çevre, tedarik, sorumlu tüketim ve insan alanlarında önemli ilerleme kaydettiği belirtilirken, programın tedarik zincirinin dayanıklılığını güçlendirdiği ifade edildi.

Ferrero tarafından yapılan açıklamaya göre, Ferrero Grubu sürdürülebilirlik taahhütlerinin ölçülebilir ilerlemesini ortaya koyan 17. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. 80. yıl dönümünü kutlayan Ferrero'nun 2024/25 mali yılını kapsayan raporda, sürdürülebilirlik girişimlerinin şirketin tüm faaliyetlerine nasıl entegre edildiği aktarıldı. Açıklamada, şirketin hammaddelerini tedarik ettiği çiftlikler ve topluluklardan fabrikalara, ürünlerden çalışanlara uzanan zincirde, uçtan uca nasıl bir sürdürülebilir gıda sistemi kurduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Raporda ayrıca, Ferrero Değerli Tarım programının güçlendirilen çerçevesiyle Ferrero Grubu'nun hammadde tedariki ve tedarik zincirlerinde dayanıklılığın artmasına nasıl katkı sağladığı ifade edildi.

"UZUN VADELİ BAŞARIMIZIN SIRRI TOPLUMLARIN VE EKOSİSTEMLERİN REFAHIDIR"

2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nu değerlendiren Ferrero Grubu Başkanı Giovanni Ferrero, "Ferrero'nun uzun vadeli başarısının sırrı, tedarik zincirimizin bağlı olduğu toplumlarım ve ekosistemlerin refahıdır. Tüketiciler kaliteye, iyi tedarik uygulamalarına, özenli üretime, insanlara ve gezegene önem veren, güvenebilecekleri markaları giderek daha fazla tercih ediyor. Biz de uzun vadeli vizyonumuz doğrultusunda, doğal kaynakların korunmasına, çalışanlarımızın, işbirliği içinde olduğumuz toplumların ve iş ortaklarımızın desteklenmesine ve nesiller boyu tüketicileri mutlu edecek ürünler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Açıklamada, Ferrero'nun üretim değer zincirinin her aşamasını kontrol etme felsefesine dayanan Ferrero Değerli Tarım programının, tedarikçilerin mevcut durumunun analizi, tedarik zincirinin izlenebilirliği ve görünürlüğü, sertifikasyon ve standartlar, tarım uygulamaları ve fındık üretimi yapan toplulukların gelişimi aracılığıyla sektörün dönüşümüne odaklandığı belirtildi. Programın ayrıca fındık ekosistemindeki sistemsel zorlukları paydaşlarla iş birlikleri kurarak ele aldığı ifade edilirken, bu yaklaşım sayesinde şirketin fındık, kakao, palm yağı, kahve ve süt ürünleri gibi temel hammaddelerin tedarik zincirlerine özgü risk ve fırsatları tutarlı ve esnek bir çerçeveyle ele aldığı kaydedildi.

TÜRKİYE'DE 50 BİN FINDIK ÜRETİCİSİNE ULAŞILDI

Açıklamaya göre, Türkiye'de 2012 yılından bu yana devam eden Ferrero Değerli Tarım kapsamında Türkiye'de fındık ekosisteminin sürdürülebilir gelişimi destekleniyor. Ferrero Fındık'ın toplamda 32 milyon avro kaynak ayırdığı program, mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çocukların eğitim ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, onarıcı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çevre dostu üretim yaklaşımlarının güçlendirilmesi gibi çok sayıda başlığı kapsıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile yerel ve merkezi kamu kurumlarıyla kurulan iş birliklerinin de programın temel bileşenleri arasında yer aldığı belirtilirken, program aracılığıyla toplamda 100 bin hektar alanda üretim yapan 50 bin fındık üreticisine ulaşıldığı ifade edildi.

Ferrero Grubu İcra Kurulu Başkanı Lapo Civiletti ise şirketin temel hammaddelerinin tedarikine ilişkin sürdürülebilirlik yaklaşımını Ferrero Değerli Tarım programıyla somut aksiyonlara dönüştürdüklerini belirterek, "Bu yaklaşım tedarikçi hesap verebilirliğini güçlendirmek, izlenebilirliği ve sertifikasyonu iyileştirmek, çiftçileri desteklemek ve sektör genelinde iş birliğini teşvik etmek için güçlü bir rehber sunuyor. Ayrıca her bir ham maddenin tedarik zincirinin kendine özgü dinamiklerine uyum sağlamamıza imkan sağlıyor" ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ GÜÇLENİYOR

Temel ham maddelerde yüksek izlenebilirlik seviyelerine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, kakaoda çiftlik poligon haritalarına kadar yüzde 98, palm yağında plantasyona kadar yüzde 98,6, fındıkta çiftçiye kadar yüzde 97, kahve çekirdeklerinde ise plantasyon poligon haritalarına kadar yüzde 100 izlenebilirliğe ulaşıldığı bildirildi. Kahve, palm yağı ve kakao tedarikçilerinden yaklaşık 230 bin tedarik zinciri poligonunun Ferrero'nun EUDR ile uyumlu izleme süreci kapsamında analiz edilerek görünürlüğün güçlendirildiği ve ormansızlaşma olmadan tedarikin desteklendiği aktarıldı.

Kakaonun yüzde 99'unun Rainforest Alliance, Cocoa Horizons ve Fairtrade gibi sertifikasyonlar veya bağımsız olarak yönetilen diğer standartlar aracılığıyla tedarik edildiği, palm yağının yüzde 100'ünün RSPO sertifikalı, kahve çekirdeklerinin ise yüzde 100'ünün ayrıştırılmış tedarik zinciri modeli kapsamında Rainforest Alliance Sertifikalı olduğu ifade edildi. Tarım topluluklarını desteklemeye yönelik iş birliklerinin devam ettiği belirtilirken, bu kapsamda Côte d'Ivoire'daki etkili Save the Children programının genişletildiği ve 2030 yılına kadar 235 kakao üreticisi topluluğa ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

İKLİM VE ÇEVRE HEDEFLERİNDE İLERLEME

Açıklamada, İklim Geçiş Planı'nın geliştirilmesine devam edilirken bu kapsamda Decarbonization Hub'ın hayata geçirildiği, sistemle üretim tesislerinin operasyonlar genelinde ölçeklenebilen karbonsuzlaşma yol haritalarının oluşturulacağı ve uygulanacağı belirtildi. Hammaddelerin yaklaşık yüzde 60'ını kapsayan bir Kapsam 3 tedarikçi veri kampanyasının başlatıldığı, tedarikçi veri gönderim oranının yüzde 93 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarının, 24 tesisin şebekeden yüzde 100 yenilenebilir elektrikle faaliyet göstermesi dahil olmak üzere devam eden enerji dönüşümü çalışmaları sayesinde yıllık bazda yüzde 7,2 azaltıldığı bildirildi. Grup genelindeki ilk Su Kurumsal Ayak İzi değerlendirmesinin tamamlandığı ve Alliance for Water Stewardship'e katılım sağlandığı belirtildi. Genel ambalajların yüzde 92,9'unun geri dönüştürülebilirlik, yeniden kullanılabilirlik veya kompostlanabilirlik için tasarlandığı, yüzde 86,8'inin ise uygulamada ve ölçekli olarak geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompostlanabilir hale geldiği aktarıldı. Ferrero Rocher kutularının yeniden tasarımının, 2019/20 baz yılına kıyasla plastik-ürün oranında yüzde 14,7 azalma sağladığı ve Eylül 2021'den bu yana kümülatif olarak yaklaşık 16 bin ton plastiğin önüne geçildiği ifade edildi.

SORUMLU TÜKETİM YAKLAŞIMI

Açıklamada, ürün inovasyonuna yön vermek ve portföy gelişimine rehberlik etmek amacıyla bilim temelli Ferrero Beslenme Kriterleri'nin geliştirildiği belirtildi. Sorumlu iletişim uygulamalarını güçlendirmek amacıyla Reklamcılık ve Pazarlama İlkeleri'nin de güncellendiği kaydedildi.

İNSAN VE TOPLULUK ODAKLI ÇALIŞMALAR

Ferrero'nun Dahil Etme ve Saygı Programı aracılığıyla kapsayıcı ve saygılı bir kurum kültürünü güçlendirdiği belirtilen açıklamada, programın operasyonlar genelinde çalışan gelişimini ve insan haklarını desteklediği ifade edildi. Programın 61 ülkede uygulanarak 500'den fazla oturumla hayata geçirildiği ve çalışanların yüzde 80'ine ulaştığı, programın şirketin devam eden küresel girişimleriyle entegre edildiği bildirildi. Çalışan bağlılığının güçlü seyrini sürdürdüğü belirtilirken, yıllık YOU Anketi'nde katılım oranının yüzde 86'ya ulaştığı, Bağlılık ve Yetkinleştirme Endeksi puanlarının sırasıyla 3 ve 7 puan arttığı aktarıldı. Açıklamaya göre, 2025 yılında 20. yılını kutlayan Joy of Moving Programı ise 35 ülkede 4,9 milyondan fazla çocuğa, 2005'ten bu yana ise dünya genelinde 60 milyondan fazla çocuğa ulaştı. Programın 130'dan fazla kamu ve özel sektör uzman ortağının desteğiyle yürütüldüğü belirtildi.

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