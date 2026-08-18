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'Şeker soruşturması'nda 8 ilde 25 firmaya yakın takip! 47 şirket yöneticisi ifadeye çağırıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edilen bazı firmalarla ilgili "Şeker Soruşturması" başlatıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağırıldı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Şeker Soruşturması" kapsamında nişasta bazlı şekerde kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen 47 şirket yöneticisinin ifadeye çağrıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın sağlığını, devletimizin vergi gelirlerini ve ekonomik düzenimizi hedef alan her türlü yasa dışı faaliyetin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

'Şeker soruşturması'nda 8 ilde 25 firmaya yakın takip! 47 şirket yöneticisi ifadeye çağırıldı
Başlık Resmi'Şeker soruşturması'nda 8 ilde 25 firmaya yakın takip! 47 şirket yöneticisi ifadeye çağırıldı

NİŞASTA BAZLI ŞEKERLERİ PİYASA SÜRDÜLER

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla kurulan koordinasyonun çok boyutlu suçlarla mücadelede en önemli güç olduğunu belirten Gürlek, "Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların, 'Şeker Kanunu' ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Gürlek, yapılan incelemelerde ayrıca bazı ürünlerin gerçek niteliğinin "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta", "fruktoz" ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiğini, faturada gösterilen ürünle fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğunun anlaşıldığını bildirdi. Bu kapsamda halk sağlığının, tüketicinin güveninin ve piyasa düzeninin etkilendiğini belirten Gürlek, "Şeker Soruşturması"nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülerek eş zamanlı adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

'Şeker soruşturması'nda 8 ilde 25 firmaya yakın takip! 47 şirket yöneticisi ifadeye çağırıldı
Başlık Resmi'Şeker soruşturması'nda 8 ilde 25 firmaya yakın takip! 47 şirket yöneticisi ifadeye çağırıldı

25 ŞİRKETTE ARAMA VE EVRAKA EL KOYMA İŞLEMİ YAPILDI

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"İstanbul merkezli 8 ilde, 26 adrese, 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturma, 'Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti', 'Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı' ve muhteviyatı itibarıyla 'yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma', 'özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme' suçları yönünden çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

'Şeker soruşturması'nda 8 ilde 25 firmaya yakın takip! 47 şirket yöneticisi ifadeye çağırıldı
Başlık Resmi'Şeker soruşturması'nda 8 ilde 25 firmaya yakın takip! 47 şirket yöneticisi ifadeye çağırıldı

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür eden Gürlek, "Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir." ifadelerini kullandı.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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