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Sadece özel onayla giriliyor! İşte Alihan Kuriş'in "Ne olduğunu bilmem" dediği Glopper'ın bilinmeyenleri

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Sadece özel onayla giriliyor! İşte Alihan Kuriş'in
Fotoğraf Başlığı Sadece özel onayla giriliyor! İşte Alihan Kurişin Ne olduğunu bilmem dediği Glopperın bilinmeyenleri

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 32 kişi tutuklanırken, örgütün gizli haberleşme uygulaması Glopper ise merak konusu oldu. Sadece özel onayla ve 3 adımda giriş yapılan uygulama; tüm verileri 7 gün sonra siliyor. Kuriş uygulama için "Ne olduğunu bilmem" dese de Glopper'ın toplanan yurt paralarıyla Hindistan merkezli bir şirkete özel yaptırıldığı ortaya çıktı. İşte günümüzün ByLock'u Glopper'ın bilinmeyenleri.

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Geçtiğimiz günlerde "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Tutuklanan isimler arasında Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder ve Hilmi Şenol da yer aldı.

HEPSİ AİLE BİRİKİMİYMİŞ!

Soruşturmaya dair detaylar ortaya çıkmaya devam ederken Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Dini duyguların istismar edildiği" vurgusunu yaptı. "Suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanan Kuriş ise ifadesinde, evlerinden çıkan kilolarca altın ve milyonlarca lirayı şu sözlerle savundu:

"Bir bölümü düğünde takılan takılar, bir bölümü çocuklara verilen hediyeler. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir"

BYLOCK BENZERİ UYGULAMAYLA HABERLEŞMİŞLER: GLOPPER

Öte yandan suç örgütünün nasıl iletişim kurduğu da merak edilen başlıklar arasında yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuriş çetesinin “gizli haberleşme” uygulaması kullandığını açıkladı.

'Glopper' isimli uygulamaya üç kademeli doğrulamayla girildiği öğrenilirken; uygulamanın Google Play ve App Store’da bulunmadığı; ByLock benzeri özel yöntemle telefonlara yüklendiği öğrenildi.

Alihan Kuriş
Başlık ResmiAlihan Kuriş

3 ADIMDA GİRİŞ YAPILIYOR

Glopper’ı, örgütle bağlantılı şirket ve kurumların dijital altyapısında adı bulunan Aurora Bilişim geliştirdi. Uygulama sadece telefonlara dışarıdan yüklenirken; giriş için kullanıcı şifresi, kayıtlı cihazın doğrulanması, yetkili kullanıcı onayı gerekiyor.

Dosyalar sistemde 7 gün tutulduktan sonra otomatik olarak siliniyor.

ALTYAPISI İNCELENİYOR

Bu uygulama üzerinden ise şahısların ticari işlemleri, para transferlerini ve örgütsel faaliyetleri koordine ettikleri düşünülüyor. İnceleme yapan ekipler, Glopper’ın teknik altyapısını ve sunucularını çözdükten sonra kullanıcı sayısını, hesap sahiplerini tespit edecek. Ardından da yazışmalar ve iletişim yoğunluğu üzerinden örgütün tepe yönetiminin haritasının çıkarılması amaçlanıyor.

Sadece özel onayla giriliyor! İşte Alihan Kuriş'in "Ne olduğunu bilmem" dediği Glopper'ın bilinmeyenleri
Başlık ResmiSadece özel onayla giriliyor! İşte Alihan Kuriş'in "Ne olduğunu bilmem" dediği Glopper'ın bilinmeyenleri

KURİŞ, GLOPPER'I TANIMADI: NE OLDUĞUNU BİLMEM!

Yaklaşık 3 bin 500 kişi tarafından kullanıldığı düşünülen Glopper'ın Kuriş tarafından Hindistan merkezli bir şirkete yaptırdığı iddia edildi. Kuriş, ifadesinde bu uygulama için Ne olduğunu bilmem” dese de kaynaklar öyle demiyor.

TOPLANAN YURT PARALARIYLA UYGULAMA SATIN ALMIŞLAR

Kaan Arslan’ın, “Süleymancılar” isimli kitabında, uzun yıllar bu şahıslarla çalışan Erdal Arıkan’ın uygulamayı anlattığı ifadeleri durumu açıkça ortaya koyuyor:

“Siber saldırı olmasın, gizli mektuplarımız, kendi iç yazışmalarımız bilinmesin diye Hindistan teknolojisi uygulamaların daha korunaklı olduğu düşüncesiyle, toplanan yurtların paralarıyla bir mesajlaşma uygulaması satın aldıklarını çok iyi biliyorum. Toplantılarda duyuyordum.”

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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