Okan Buruk'tan büyük değişim: Yeni Aslan geliyor, yıldız isim kulübeye geçiyor!

Galatasaray'ın taraftarı önünde 2-2'lik beraberliği son dakikada kurtardığı Çorum FK maçında Leroy Sane, sergilediği etkisiz futbol ve top kayıplarıyla gündeme geldi. 30 yaşındaki Alman yıldıza yedek kulübesi yolu gözüktü.

Uzun uğraşlar sonucu Aleksey Batrakov transferini bitiren Galatasaray, Serie A ekibi Milan'dan Rafael Leao'yu da kadrosuna katmak için şartları zorluyor. Transferin olumlu sonuçlanması halinde, Portekizli oyuncu sol kanatta görev alacak.

Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao, haftalardır Galatasaray gündeminde.

BARIŞ ALPER SAĞA, SANE KULÜBEYE

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılılarda şu anda sol kanatta mücadele eden milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, Leao'nun transferi durumunda sağ kanada geçecek. Teknik direktör Okan Buruk'un, sezona kötü başlayan Leroy Sane'yi ise yedek kulübesinde bekleteceği aktarıldı.

Maçların beli bölümlerinde parlayıp kısa sürede sönen Leroy Sane, Galatasaray'da istikrarlı bir görüntü çizmiyor.

GALATASARY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılara Haziran 2025'te 3 yıllık imza atan Sane, 3 milyon euroluk "sadakat primi" ile birlikte 12 milyon euro garanti ücret alıyor. Alman yıldız, Galatasaray formasıyla 44 karşılaşmaya çıktı ve 7 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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