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Spor

"Net bilgidir" dedi, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı: Söylediği kişiden duydum

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Futbolculuk döneminde Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanan Necati Ateş, sarı-kırmızılıların bitireceği flaş transferi duyurdu. Ateş, katıldığı yayında, "Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun söylediği kişiden yeni transferi öğrendim" dedi.

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Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Necati Ateş, futbolculuk kariyerinde formasını giydiği ve bir dönem yardımcı antrenörlüğünü de yaptığı Galatasaray'ın transfer gündemine dair gündeme oturan bir açıklamaya imza attı.

Naveti Ateş, Galatasaray formasıyla 4 kupa kaldırdı.
Başlık ResmiNaveti Ateş, Galatasaray formasıyla 4 kupa kaldırdı.

"BENİM İMZAM OLACAK"

Galatasaray'ın uzun süredir temas halinde olduğu Rafael Leao hakkında Beyaz TV'ye konuşan Ateş, "Abdullah Kavukcu, 'Leao transferini bitireceğim. Benim imzam olacak' demiş. Net bilgidir bu. Söylediği kişiden duydum" ifadelerini kullandı.

Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiRafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

"MİLYON İNADI KIRILDI"

27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu ile Serie A ekibinin yollarının ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Leao hakkında son günlerde "Milan'ın 50 milyon euro bonservis bedeli inadının kırıldığı" yönündeki haberler spor basında yer alıyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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