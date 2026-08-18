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Spor

Galatasaray-Çorum FK maçında karaborsa bilet: Gişede 3 kat fiyat, 2 tutuklama!

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Galatasaray-Çorum FK maçında karaborsa bilet: Gişede 3 kat fiyat, 2 tutuklama!

Galatasaray ile Çorum FK arasında 14 Ağustos'ta oynanan Süper Lig ilk hafta maçı öncesi, 5 bin 715 TL değerindeki biletleri 15 bin TL'ye sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos'ta RAMS Park'ta Galatasaray ile Arca Çorum FK arasında Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maç öncesinde karaborsa bilet satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

ÜÇ BİLET 3 KATI FİYATA SATILDI

Müsabakayı izlemek amacıyla bilet gişesine gelen 3 taraftara, şüpheliler H.D. ve B.K'nin gişe görevlisi M.E. ile işbirliği yaparak toplam satış bedeli 5 bin 715 TL olan biletleri 15 bin TL'ye sattıkları tespit edildi.

Son şampiyon Galatasaray ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, RAMS Park'ta 2-2 berabere kaldı.
Başlık ResmiSon şampiyon Galatasaray ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, RAMS Park'ta 2-2 berabere kaldı.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince adresleri belirlenen H.D, B.K. ve M.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. ve B.K. tutuklandı.

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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