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Yaşam

Evlatları için evlerini satmışlardı... Türkiye'yi ağlatan Doğan ailesinden güzel haber var

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34 yıllık evlat hasreti, tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi olmalarıyla sona eren Doğan ailesi, çocukları için evlerini satmak zorunda kalmıştı. Yaşadıkları zorlu süreçle Türkiye’nin yüreğine dokunan aileden bu kez sevindiren haber geldi. Hayırseverlerin ve devletin desteğiyle yeni evlerine kavuşan Doğan ailesi, sıcak yuvalarına dualarla yerleşti.

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Adıyaman’da evliliklerinin 34. yılında tüp bebek tedavisiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve Türkiye’nin gündemine oturan Doğan ailesinin mücadelesi mutlu sonla noktalandı.

Çocuk sahibi olabilmek uğruna evlerini satan 71 yaşındaki Abuzer Doğan ve 59 yaşındaki Zeynep Doğan çifti, hayırseverlerin desteğiyle yeni yuvalarına kavuştu.

Evlatları için evlerini satmışlardı... Türkiye'yi ağlatan Doğan ailesinden güzel haber var
Başlık ResmiEvlatları için evlerini satmışlardı... Türkiye'yi ağlatan Doğan ailesinden güzel haber var

NE OLMUŞTU?

Gelecekte doktor ve polis olmak isteyen 6 yaşındaki ikizler Tekbir Gül ve Havva Gül’ün öğretmenlerine ilettiği Anıtkabir’i ziyaret etme isteği, ailenin hayatını değiştirdi.

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Maddi imkânsızlıklar nedeniyle bu talebi karşılayamayan aileye "Sevgi Varsa Engel Yok Derneği" destek oldu. Anıtkabir ziyareti sırasında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Evlatları için evlerini satmışlardı... Türkiye'yi ağlatan Doğan ailesinden güzel haber var
Başlık ResmiEvlatları için evlerini satmışlardı... Türkiye'yi ağlatan Doğan ailesinden güzel haber var

Baba Abuzer Doğan'ın "Dünya malı dünyada kalır. Yaşayacağımız belki 5-10 sene. Çocuklarım helal süt emmiş kişilere denk gelsin yeter, kimseden bir şey istemiyorum" sözleri ise kamuoyunda derin iz bıraktı.

Evlatları için evlerini satmışlardı... Türkiye'yi ağlatan Doğan ailesinden güzel haber var
Başlık ResmiEvlatları için evlerini satmışlardı... Türkiye'yi ağlatan Doğan ailesinden güzel haber var

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla aile için hızlıca "aile danışmanlığı" ve destek süreci başlatıldı.

Tüp bebek tedavisi masrafları için zamanında oturdukları evi satmak zorunda kalan Doğan çifti, yürütülen çalışmaların ardından temin edilen yeni evlerine dualarla yerleşti. 34 yıllık mücadelenin ardından sıcak bir yuvaya kavuşan ailenin sevinci kameralara yansıdı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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