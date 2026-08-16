ÖZEL | Galatasaray’da transfer alarmı! Chedjou ve Bilal Kısa'dan kritik uyarılar: "Hiç görülmemiş bir olay"

Çorum FK karşısında 2-2 berabere kalarak sezona puan kaybıyla başlayan Galatasaray’da transfer gündemi yeniden alevlendi. Eski yıldızlar Aurelien Chedjou ve Bilal Kısa, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Bilal Kısa, “Ligin ilk maçında tepki gösteriliyor, bu hiç görülmemiş bir olay” derken Chedjou ise taraftara sabır çağrısı yaptı: “Henüz sezonun başındayız, sabırlı olalım.”

2026-2027 sezonunun açılış maçında evinde Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk hedefine puan kaybıyla başladı. Taraftarlar, hem skor hem de transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetime tepki gösterdi. Bir dönem sarı-kırmızılı ekibin formasını giyen Aurelien Chedjou ve Bilal Kısa, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Eski futbolcular, Galatasaraylı taraftarlara umut dolu mesajlar verirken, teknik direktör Okan Buruk’un bu krizi en iyi şekilde yöneteceğini söyledi.

Aurelien Chedjou

CHEDJOU: “ENDİŞELİ DEĞİLİM, SABIRLI OLALIM”

Sezon başı olduğu için takımdaki oyuncuların henüz hazır olmadığını ama bu konunun kendisinde endişe oluşturmadığını söyleyen Aurélien Chedjou, “Geçen senenin şampiyonuna karşı oynayan bir takım her zaman yüzde yüzüyle oynar. Sezon başı olduğu için henüz herkes hazır değil. Endişeli değilim. Takıma takviye yapılacak ve daha da toparlanacaklardır. Sadece 1 transfer olması skoru tabii ki etkilemiştir ama profesyonellere güvenmek lazım. Çünkü son dönemlerin şampiyonu hep Galatasaray oluyor. Sadece takviye yapmak için transfer yapılmaz. Yapılan transferlerin fayda vereceğinden emin olmanız lazım. Transfer döneminde takımınıza nasıl katkı vereceğinizi değerlendirip makul oyuncular kadroya kazandırılmalı. Ayrıca oyuncu satışı da yapılmalı ki yeni oyuncular gelebilsin ve daha öngörülebilir hamleler yapılabilsin. Henüz sezonun başındayız. Kadroya gelenler ve gidenler olacaktır. Galatasaray, Şampiyonlar Liginde de mücadele ediyor. Süper Lig şampiyonluğunu korumak ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı gelmesi için en iyi oyuncuların gelmesi lazım. Hala gelişmek ve takviyelerin gelmesi için 3 hafta daha var; sabırlı olalım.” diye konuştu.

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“GALATASARAY TARAFTARI TALEPKÂRDIR”

İlk maç sonrası Galatasaray’da yaşanan streste değinen eski futbolcu, “Böyle süreçlerde teknik direktörseniz eğer elbette stres yaşayacaksınız. Küçük takımlarda bile bu böyleyken Galatasaray gibi takımlarda ise stres tahmin edilemez ölçüdedir. Teknik direktör, kimin gidip kimin geleceğini iyi şekilde seçmeli. Protesto eden taraftarları anlayabiliyorum çünkü benim oynadığım dönemde de protestolar vardı. Bence bu normal bir durumdur çünkü Galatasaray taraftarı talepkârdır. Ama hep aynı şeylerin gerçekleştiğini unutmamalıyız: Sezon başı protesto, sezon sonu Galatasaray şampiyonluğu. Sonra başkan ve hoca alkışlanıyor. O yüzden protesto için hâlâ çok erken. 1 aylık süre başka kulüpler için belki kısa gelebilir ama Galatasaray için yeterli bir zamandır. Teknik direktör, sportif direktör ve başkan, birlikte oyuncu seçip en uygun olanını takıma kazandıracaklar, o yüzden tepki için şu an erken.” ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen

“OSİMHEN, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SANTRFORU”

Sezona 2 golle başlayan ve Çorum FK karşısında takımının direncini ayakta tutan Victor Osimhen’e ayrı bir parantez açan Chedjou, şöyle devam etti:

“Victor Osimen, şu an da Afrika’nın ve Türkiye’nin en büyük santrforu. Onun işi her zaman gol atmak ve bunu yapacağından kimsenin en ufak bir tereddüttü yok. Bana göre hâlâ Avrupa’nın en elit takımlarında oynayabilir ama o Galatasaray’da olmayı yani bizi seçti. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Galatasaray taraftarları için onu izlemek büyük bir şans. Umarım uzun yıllar burada kalır. Şu anda sahada olduğu sürece skor yapabilecek bir oyuncu, bundan hiç şüphem yok. Salah, Greenwood ve Lukaku gibi isimler de Türkiye Ligi için ayrı bir öneme sahip, gerçekten iyi transferler ama bence Victor Osimhen, bu isimlerden ayrı bir seviyede yer alıyor.”

Davinson Sanchez

“SANCHEZ, DAHA FİT BİR ŞEKİLDE DÖNECEKTİR”

Çorum FK’nın attığı golden önce yaptığı hata ile tribünlerden tepki alan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez’e sahip çıkan eski yıldız, mevkidaşının daha da iyi olacağını söyledi.

Chedjou, “Davinson Sanchez gibi futbolda herkesin kötü günü olabilir. Bence dün bunlardan birini yaşadı. Benim de istediğim performansı sergileyemediğim günlerim oldu. Teknik direktörler ve taraftarlar, her zaman en iyi halinizde olmanızı ister ama henüz sezon başı. Sanchez, çok iyi bir dünya kupası geçirdi. Belki hala yorgun veya henüz hazır değil. Davinson Sanchez, tekrardan daha fit bir şekilde dönecektir. Onun iyi bir sene geçireceğini düşünüyor ve umut ediyorum. Sanchez, gerçekten iyi bir oyuncu.” diye konuştu.

Bilal Kısa

BİLAL KISA: “SIKINTILI BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

Bir süre Galatasaray formasını terleten bir başka isim olan Bilal Kısa ise sarı-kırmızılıların transfer dönemini sancılı geçirdiğini, bunun hazırlık maçlarından sonra Çorum FK maçında da sahaya yansıdığını vurguladı.

Kısa, “Galatasaray, şampiyon olduktan sonra yaz transfer dönemini biraz sancılı geçirdi. Sadece 1 transferle sezona başladı. Ayrıca hazırlık maçlarında çok iyi bir görüntü vermedi. Taraftarlarda transfer beklentisi vardı. Çorum FK maçında sahaya çıkan kadro geçen senekinin aynısıydı. Hazırlık maçlarındaki performans aslında dün akşama da yansıdı.

Çorum FK’nın dün Süper Lig’deki ilk maçıydı ve iyi transferler yaptılar. Açıkçası bu maçta bir sürpriz bekliyorduk. Galatasaray, kendi sahasında taraftar gücünü arkasına alarak yıllardır avantaj elde ediyordu. Geçen günkü maçta Çorum FK’nın yapmış olduğu transferleri de görmüş olduk. İyi bir kadro oluşturdular. Bu sene ligi iyi bir yerde bitireceklerini düşünüyorum. Galatasaray’da sıkıntılı bir dönem başlıyor. Eksikleri var ve transfer sürecinde neler olacağını bekleyip göreceğiz. Ama bu kadroyla yola devam edilirse 4 senedir üst üste kazandıkları şampiyonluk sezon içinde biraz daha zora girebilir.” sözlerini sarf etti.

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“TRANSFERİN İHTİYAÇ OLDUĞU ÇOK AÇIK”

Taraftarın tepkisinin sürpriz olmadığını belirten eski milli futbolcu, şöyle devam etti:

“Galatasaray, oyun anlamında da topa çok fazla sahip oldu ve rakibe çok fazla pozisyon vermedi. Ama 1-0’dan sonra arka arkaya yenilen gollere bakınca pozisyona girmekte zorlanan bir takım görüntüsü verdi. Sezonun ilk maçında istenilen oyundan ve tempodan uzak bir görüntü vererek sezona puan kaybıyla başlamış oldu. Taraftarların açıkçası tepki göstereceğini hepimiz bekliyorduk. Çünkü daha önceki yıllarda da buna benzer görüntüler olmuştu. Sonuçta şampiyon bir takımdan bahsediyoruz. Ligin ilk maçında tepki gösteriliyor. Bu aslında hiç görülmemiş bir olay. Ama Galatasaray taraftarı, transferin olmadığı dönemlerde de her zaman bu tepkiyi göstermişti; Osimhen transferini hatırlayabilirsiniz.

Transferin ihtiyaç olduğu açıkça görülüyor. Galatasaray yönetimi şu ana kadar sessiz kalmayı bekledi. Transferler yapılacaktır ama özel oyuncu getirmek zorundalar. Bunlar da kolay olmuyor. Transfer bütçeleri konusunda bonservisler çok fazla arttı. Yüksek bonservis bedelleri isteniyor. Ben transfer döneminin son gününe kadar 2-3 takviye daha yapılacağına inanıyorum. Rakip takımlar, bu sene transferde iyi işler yaptı. Taraftarlar, beklentisini bu ilk maçta protesto olarak yönetime göstermiş oldular.”

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“OKAN HOCA, BU KRİZİ DE YÖNETECEKTİR”

Teknik direktör Okan Buruk’un kriz yönetme konusunda tecrübeli olduğuna ve bunun da üstesinden geleceğine değinen Kısa, son olarak şunları ekledi:

"Okan Hoca, çok tecrübeli bir teknik direktör. 4 yıldır üst üste şampiyon olan bir takımın hocası. Bence çok başarılı. Baktığımız zaman hem ligde hem de Avrupa’da rekorlar üst üste geldi. Oynattığı oyun anlamında sezona zaman zaman belki istediği gibi başlamasa da genellikle hep üstün ve iyi olan bir Galatasaray izledik. Okan Hoca’nın bence bu krizi de yöneteceğini düşünüyorum. Çünkü o tecrübe fazlasıyla var. Dün gece oyuna giren oyunculara baktığımızda Okan Hoca’nın hamle gücünün çok zayıf olduğunu görüyoruz. Geridesiniz ve defansif oyuncu almak zorunda kalıyorsunuz. Ön bölgede oyuncu eksikliği var. Şu an transferler gelene kadar Okan Hoca da minimum kayıpla bu süreci geçmek isteyecektir.”

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