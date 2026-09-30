Arabesk sanatçısı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasına 1 gün kala Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Ses kaydında Tuğyan’ın annesine “Bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Senin gücünü hazmedemiyorum, en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum” dediği duyuldu. Güllü’nün ise kızına “Sen benim doğurduğumsun, canımsın, etimsin etim. Milleti bırak” diyerek cevap verdiği kayıtlara yansıdı.

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Yalova'da 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin dava 1 Ekim’de görülecek. Türkiye’nin konuştuğu dava öncesi yeni bir gelişme daha oldu.

İlk duruşmaya 1 gün kala ortaya çıktı! Güllü ve kızı Tuğyan arasında yeni ses kaydı: Senin gücünü hazmedemiyorum

YENİ SAS KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Güllü’nün ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Anne- kız arasındaki diyalog ise dikkat çekti.

İlk duruşmaya 1 gün kala ortaya çıktı! Güllü ve kızı Tuğyan arasında yeni ses kaydı: Senin gücünü hazmedemiyorum

İLGİNÇ DİYALOG

ATV Haber’de yer alan özel habere göre, Tuğyan annesine sert ifadeler kullandı. Tuğyan ve annesi Güllü arasında şu diyalog geçti:

Tuğyan Ülkem Gülter: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum, sen de benim gücümü hazmedemiyorsun. Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum.

Güllü: Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin, etim. Milleti bırak.

Tuğyan Ülkem Gülter: Biz en son ne zaman sen, ben ve Yağız nereye gittik? Biz en son ne zaman aile olduk?

Güllü: Nişan

Tuğyan Ülkem Gülter: Orada aile değildik, biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda. Belki manevi anlamda bana ihtiyacın var ama benim haberim yok. Çünkü sen bunu söyleyemiyorsun, fırsatın yok.

Güllü: Sen sor o zaman.

İlk duruşmaya 1 gün kala ortaya çıktı! Güllü ve kızı Tuğyan arasında yeni ses kaydı: Senin gücünü hazmedemiyorum

GÖZLER 1 EKİM’DE

Kamuoyunda Güllü olarak bilinen asıl ismi Gül Tut olan arabesk sanatçısı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, dosyaya giren ses kayıtları ve görüntüler ile hakkındaki suçlamalara hakim karşısında cevap verecek.

Tuğyan Ülkem Gülter

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede, tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede tanık ifadeleri, ses kayıtları, mesajlaşmalar ve bilirkişi raporları delil olarak gösterildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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