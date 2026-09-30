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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026 milli ara bitiş tarihi

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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026 milli ara bitiş tarihi
Başlık ResmiSüper Lig ne zaman başlıyor? 2026 milli ara bitiş tarihi

Süper Lig milli ara takvimi, UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle lige verilen aranın ardından futbolseverlerin gündemine geldi. Trendyol Süper Lig'in ne zaman yeniden başlayacağı, milli aranın hangi tarihte sona ereceği ve 7. hafta maçlarının hangi günlerde oynanacağı araştırılıyor.

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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk milli arası devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki Fransa, İtalya ve Belçika maçlarını kapsayan süreç nedeniyle lig karşılaşmalarına ara verildi. TFF'nin açıkladığı milli takım programına göre ay-yıldızlı ekip 5 Ekim'de İtalya deplasmanına çıkacak ve 6 Ekim'de Türkiye'ye dönecek. Süper Lig'de 7. hafta programı ise milli maçların ardından başlayacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 sezonunun ilk milli arası 21 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. A Milli Takım oyuncuları da aynı gün TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak UEFA Uluslar Ligi maçları için hazırlıklara başladı. Türkiye bu süreçte önce Fransa ve İtalya'yı ağırladı.

Milli maç takviminde Türkiye'nin 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise İtalya ile deplasmanda karşılaşması bulunuyor. Takımın İtalya maçının ardından 6 Ekim Salı günü İstanbul'a dönmesi planlanıyor. Bu nedenle Süper Lig'deki milli ara 6 Ekim itibarıyla sona erecek ve kulüpler lig programına yeniden dönecek.

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026 milli ara bitiş tarihi
Başlık ResmiSüper Lig ne zaman başlıyor? 2026 milli ara bitiş tarihi

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından 9 Ekim 2026 Cuma günü 7. hafta karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak. TFF, 2026-2027 sezonunda 7. haftadan 16. haftaya kadar oynanacak maçların programını daha önce açıklamıştı. Böylece 6 Ekim'de sona erecek milli aranın ardından kulüpler birkaç günlük hazırlık sürecinin ardından yeniden lig maçlarına çıkacak.

Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları 9, 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerine yayılacak. Milli takımlarda görev yapan futbolcuların kulüplerine dönmesiyle birlikte takımlar hazırlıklarını tamamlayacak ve lig takvimi kaldığı yerden devam edecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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