Ağır koku, Tuzla'yı ayağa kaldırdı! Nedeni belli oldu, İBB harekete geçmedi

Tuzla'nın Orta ve Şifa mahallelerinde yoğun koku şikayeti üzerine Tuzla Belediyesi'ne bağlı ekipler harekete geçti. Yoğun koku şikayetlerinin kanalizasyon hattına yapılan kaçak deşarjdan kaynaklandığı tespit edildi. Sorumluların yakalanması için emniyetle koordineli çalışma başlatıldığını açıklayan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, altyapıdan sorumlu İSKİ'nin bilgilendirilmesine rağmen henüz harekete geçmediğini ifade ederek kurumu sorumluluk almaya davet etti.

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İstanbul'da, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sosyal medya hesabından ilçenin Orta ve Şifa mahallelerinde meydana gelen koku şikayetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Dün akşam saatlerinden itibaren özellikle iki mahallede ortaya çıkan koku iddialarının sahada araştırılmaya başlandığını aktaran Bingöl, "Orta Mahalle ve Şifa Mahallesi'nden belediyemize ulaşan yoğun koku şikayetleri üzerine koku denetim aracımız ve ekiplerimiz sahada denetim çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar doğrultusunda kontrollerini sürdürmüştür." açıklamasında bulundu.

"KAÇAK DEŞARJ TESPİT EDİLDİ"

Vatandaşlardan gelen bildirimlerin tek tek kayıt altına alındığını belirten Bingöl, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sahadaki ekiplerimiz tarafından yapılan ilk kontrollerde Orta Mahalle'de kanalizasyon hattına kaçak bir deşarj yapıldığı belirlenmiştir. Deşarjın kaynağının ve sorumlu kişi ya da kişilerin tespit edilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle tüm ekiplerimiz yoğun bir çalışma sürdürmektedir. İlk saha incelemelerinde söz konusu deşarjın kanalizasyon sistemi üzerinden Orta Mahalle'den Şifa Mahallesi'ne, oradan da sahil hattı ve İSKİ arıtma tesisi yönüne ilerlediği değerlendirilmiştir."

"İSKİ HERHANGİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATMADI"

Bingöl, saha çalışmalarının ardından İSKİ'nin konu hakkında bilgilendirildiğini vurguladı. İSKİ'nin bu konuda herhangi bir çalışma başlatmadığını kaydeden Bingöl, şöyle devam etti:

"Kanalizasyon altyapısı ve atık su yönetimine ilişkin yetki ve sorumluluk İSKİ'ye aittir. Şikayetlerin geldiği ilk andan itibaren İSKİ, tarafımızca konu hakkında bilgilendirilmiştir ancak şu ana kadar henüz herhangi bir çalışma başlatmamıştır. Bu nedenle İSKİ'yi sorumlu davranmaya ve Tuzlalıların mağduriyetine seyirci kalmamaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı rahatsızlığın farkındayız. Süreci titizlikle takip ediyoruz ve gelişmeler oldukça sizleri derhal bilgilendireceğiz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Tuzla Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSITuzla

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