830 milyarlık cezanın eşiğinden döndü! ABD'den Apple'a 280 milyar lira patent cezası

iPhone ve Apple Watch cihazlardaki "taptic engine"i izinsiz kullanan Apple'a 5.72 milyar dolar ceza verildi.

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ABD'de mahkeme, teknoloji şirketi Apple'ın iki patenti ihlal ettiğine hükmederek şirketin yaklaşık 5,72 milyar dolar (280 milyar lira) tazminat ödemesine karar verdi. Dava sürecinde Taction Technology firması, Apple'ı iPhone ve Apple Watch gibi cihazlarda titreşimli uyarıları sağlayan "Taptic Engine" (dokunsal motor) mekanizmasında kendi teknolojisini izinsiz kullanmakla suçlamıştı. San Diego Federal Mahkemesi'nde jüri, söz konusu iki patentte yer alan toplam üç unsurun Apple tarafından ihlal edildiğini tespit etti. Bu doğrultuda Taction firmasına 5,72 milyar dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

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Apple, karara katılmadığını ve yasal yollardan itiraz edeceğini duyurdu. Davaya bakan jüri heyeti, Apple'ın patent ihlalini bilinçli veya kasıtlı gerçekleştirmediğine kanaat getirdi. Aksi durumda Apple'ın ödemek zorunda kalacağı toplam tutar yaklaşık 17 milyar dolar (830 milyar lira) olacaktı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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