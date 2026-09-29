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Sağlık

Filtre kahve mi, Türk kahvesi mi? Türk bilim adamları araştırdı

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Filtre kahve mi, Türk kahvesi mi? Türk bilim adamları araştırdı
Başlık ResmiFiltre kahve mi, Türk kahvesi mi? Türk bilim adamları araştırdı

Kahve zararlı mı faydalı mı? sorusuna Türk bilim adamları noktayı koydu. Yeni bir araştırma yapan Dr. Öğr. Üyesi Akın Torun, günde 4 bardağa kadar kahve içilebileceğini söyledi. Torun, "Filtre kahve mi, Türk kahvesi mi?" sorusuna da cevap verdi.

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Kimi bilim adamları kahvenin zararlı olduğunu, kimi ise faydalı olduğunu söylüyor. Bu konu uzun yıllardır belirsizliğini korusa da günümüzde kahve tüketimini giderek artıyor. Sokak aralarına dahi açılan kafeler de bunun en büyük göstergesi. Türk bilim adamları, bu soruya net bir cevap vermek için kahvenin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini yeniden inceledi. Araştırmanın başındaki isim olan İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Akın Torun, son verilerle ilgili bilgi verdi. Torun "Ölçülü kahve tüketimi, kalp-damar sağlığı açısından genel olarak güvenli" diyerek, tartışmalara noktayı koydu.

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Özellikle günde 2-4 fincan kahve içmenin faydalı olduğunu vurgulayan Akın Torun "Sağlıklı bir yetişkinin sırf kalp sağlığı açısından kahveyi hayatından çıkarmasına gerek yok. Benim yaklaşımım kahveyi yasaklamak yerine doğru miktarda ve doğru şekilde tüketmek. Kahve yalnızca kafeinden ibaret değil, içerdiği antioksidan özelliklere sahip doğal bileşikler de sağlık açısından önemli olabilir. Uzun yıllardır yapılan araştırmalarda ölçülü kahve tüketiminin bazı kalp-damar hastalıkları ve kalp yetmezliği riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Burada ‘kahve bir ilaçtır’ demiyoruz. Ancak kalp için zararlı olduğu şeklindeki eski yaklaşımın da günümüzdeki bilimsel verilerle birebir örtüşmediğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Filtre kahve mi, Türk kahvesi mi? Türk bilim adamları araştırdı
Başlık ResmiFiltre kahve mi, Türk kahvesi mi? Türk bilim adamları araştırdı

KOLESTEROLÜ OLAN FİLTRE KAHVE İÇSİN

Dr. Öğr. Üyesi Akın Torun, kahvenin hazırlanma biçiminin de önemli olduğunu belirtti. Torun, özellikle kolesterol açısından filtre kahve ile filtresiz kahveler arasında fark bulunduğuna dikkat çekti. Akın Torun “Kâğıt filtre, kahvenin içerisindeki ve kolesterolü yükseltebilen bazı doğal yağlı maddeleri büyük ölçüde tutuyor. Türk kahvesi ise filtresiz olduğu için bu maddeler daha fazla kalıyor. Bu sebeple kolesterolü yüksek bir hastada filtre kahveyi tercih etmek daha doğru olabilir. Sağlıklı kişilerin de ölçülü miktarda Türk kahvesi tüketmesinden endişe etmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.

Filtre kahve mi, Türk kahvesi mi? Türk bilim adamları araştırdı
Başlık ResmiFiltre kahve mi, Türk kahvesi mi? Türk bilim adamları araştırdı

ŞEKER VE ŞURUPLARI AZ KULLANIN

Kahve sonrasında kalp atışlarının daha hızlı veya güçlü hissedilmesinin her zaman tehlike anlamına gelmediğini belirten Torun, sözlerine şöyle devam etti: "Kafein bazı kişilerde geçici olarak bu tür belirtilere yol açabilir. Özellikle kahve tüketimine alışık olmayan kişilerde çarpıntı hissi daha belirgin olabilir. Kahvenin kendisinden çok, eklenen şeker, şurup ve yüksek kalorili ürünlere dikkat edilmesi gerek. Fazla şeker ve kalori zaman içerisinde kilo artışına, diyabete ve kan yağlarında bozulmaya katkıda bulunabilir. O yüzden benim önerim çok basit; kahvenizi tatlıya çevirmeyin.

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YÜKSEK TANSİYONU OLANLAR DİKKAT

Hipertansiyon hastalarının kahveyi tamamen bırakması her durumda şart değil. Kafein tüketimi, tansiyonu kısa süreli olarak yükseltebilir. Fakat düzenli kahve tüketen kişilerde bu etki zaman içerisinde azalabilir. Tansiyonu kontrol altında olan bir hastanın ölçülü miktarda kahve içmesini otomatik olarak yasaklamak doğru değil. Tansiyonu yüksek seyreden veya kahve içtikten sonra tansiyonunda belirgin yükselme yaşayan kişilerin miktarı azaltması gerekir."

Filtre kahve mi, Türk kahvesi mi? Türk bilim adamları araştırdı
Başlık ResmiFiltre kahve mi, Türk kahvesi mi? Türk bilim adamları araştırdı

KAHVE İÇMEKTEN KORKMAYIN

Kalp doktoru olarak en önemli mesajının “kahveden korkmamak” olduğunu dile getiren Torun, ölçülü tüketimin genel olarak güvenli olduğuna dikkat çekti. Akın Torun, kalp yetmezliği ve bazı ritim bozuklukları açısından da rahatlatıcı veriler olduğunu söyleyerek "Sağlıklı bir yetişkin için kahveyi tamamen bırakmak gerekmiyor" diye konuştu Torun, kalbi korumada düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, sigarasız yaşam, tansiyon ve kolesterol kontrolü ile kaliteli uykunun çok daha önemli olduğunu belirtti. Torun, “Bütün bunların yanında sabah içtiğiniz bir fincan kahveden korkmanıza da gerek yok. Kahvenizi gönül rahatlığıyla, ölçülü şekilde içebilirsiniz” dedi.

Torun, kahve tüketimiyle ilgili önerilerini ise şöyle sıraladı:

- Kahveyi ölçülü için
- Mümkünse sade veya az şekerli kahveyi tercih edin.
- Kolesterolünüz yüksekse filtresiz kahveyi fazla tüketmeyin.
- Özellikle akşam saatlerinde uykunuzu bozacak kadar kahve içmeyin.
- Kahve tüketiminin ardından belirgin tansiyon yükselmesi veya rahatsız edici çarpıntı yaşıyorsanız tüketim miktarınızı gözden geçirin.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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