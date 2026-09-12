Üç kat artıyor! Çok sıcak kahvede kanser riski

Çayınızı ve kahvenizi ‘çok sıcak’ mı içiyorsunuz? Oxford Üniversitesinde yapılan büyük bir araştırmaya göre bu, ölümcül yemek borusu kanseri riskinizi artırabilir.

Bilim insanları, düzenli olarak 65°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda içecek tüketen kişilerin, biraz daha düşük sıcaklıklarda içecek tüketenlere göre hastalığa yakalanma ihtimalinin üç kat daha fazla olduğunu buldu.

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Öte yandan, günde altıdan fazla sıcak içecek tüketmenin, hiç içecek tüketmemeye kıyasla (sıcaklıktan bağımsız olarak) kanser riskini yüzde 71 oranında artırdığı tespit edildi. Uzmanlar, içeceklerden yayılan ısının, kanserin bulunduğu yemek borusunun üst kısmındaki hücrelere zarar verdiğini bildirdi.

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